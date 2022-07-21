Европол заявил о контрабанде западного оружия с Украины

21 июля 2022 в 22:56 Размер текста - 17 +

Европол признал, что иностранное оружие уходит из Украины на черный рынок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Оружие, которое страны Запада поставляют на Украину, продается на черном рынке. Об этом заявил представитель Европола Ян Оп Ген Орт. «Есть риск того, что [западное тяжелое боевое вооружение] попадет в руки организованной преступности или террористов», — рассказал Оп Ген Орт Немецкому агентству печати. Он подтвердил, что уже зарегистрированы случаи торговли вооружением на черном рынке. У следователей из государств-членов ЕС также есть свидетельства незаконной торговли оружием. Ранее стало известно о секретном документе Европола, в котором говорится, что по версии следствия «преступные сети действуют в регионе (Украине — прим. URA.RU) и осуществляют или планируют контрабанду значительного количества огнестрельного оружия и боеприпасов, в том числе боевого». Документ процитировало радио SWR. Страны Запада нарастили военную помощь Украине с начала спецоперации России на территории Украины. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что поставки вооружения на Украину поощряют украинский режим к «безумным действиям по нападению на своих же граждан». Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что часть иностранного оружия, доставленного на Украину, попала на черный рынок, передает RT. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Оружие, которое страны Запада поставляют на Украину, продается на черном рынке. Об этом заявил представитель Европола Ян Оп Ген Орт. «Есть риск того, что [западное тяжелое боевое вооружение] попадет в руки организованной преступности или террористов», — рассказал Оп Ген Орт Немецкому агентству печати. Он подтвердил, что уже зарегистрированы случаи торговли вооружением на черном рынке. У следователей из государств-членов ЕС также есть свидетельства незаконной торговли оружием. Ранее стало известно о секретном документе Европола, в котором говорится, что по версии следствия «преступные сети действуют в регионе (Украине — прим. URA.RU) и осуществляют или планируют контрабанду значительного количества огнестрельного оружия и боеприпасов, в том числе боевого». Документ процитировало радио SWR. Страны Запада нарастили военную помощь Украине с начала спецоперации России на территории Украины. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что поставки вооружения на Украину поощряют украинский режим к «безумным действиям по нападению на своих же граждан». Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что часть иностранного оружия, доставленного на Украину, попала на черный рынок, передает RT.