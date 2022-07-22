Люди не могли спастись из задымленного подъезда из-за закрытых окон (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловский блогер-пожарник Антон Мальцев показал от первого лица, как люди не могли эвакуироваться из подъезда задымленного дома по улице Татищева, 90. Пожарный опубликовал видео на своем youtube-канале «Дневник огнеборца».

«Что я хочу сказать по данному пожару? Все жильцы живи — это хорошо. Девушка, находящаяся в квартире госпитализирована с отравлением продуктами горения. <…> Окна в подъездах без ручек. В подъезде было плотное задымление. Люди самостоятельно эвакуироваться из подъезда не могли», — сказал Мальцев. Спасатели добрались до девятого этажа, где с помощью топора вскрыли стеклопакеты и дым начал выходить из подъезда.

Пожарник отмечает, что в случае пожара необходимо контролировать эмоции, спокойно спасаться. И прикрывать дверь горящей квартиры, чтобы не было задымления в подъезде. Антон рассказал, что во время монтажа видео с ним связалась девушка, в квартире которой произошел пожар. Она написала, что играла с друзьями в компьютерную игру и через наушники услышала громкий хлопок, которому сначала не придала никакого значения. А затем увидела яркое свечение на балконе — это оказался пожар.

Девушка пыталась самостоятельно потушить загоревшие вещи на балконе с помощью матраса, но безуспешно. Далее она вызвала спасателей и предупредила соседей. Пыталась спасти своего питомца, но из-за сильного задымления ей пришлось покинуть квартиру. Балкон сгорел полностью, на кухне расплавилась техника, часть квартиры в копоти. «Эта информация будет полезна, ведь зная ее вы будете предупреждены и опытны», — отмечает блогер-пожарник.

Пожар произошел ночью 21-го июля. Во время пожара из подъезда пожарники эвакуировали шесть человек, с помощью лестниц спасли еще 17 человек, включая двух детей. Из горящей квартиры спасена кошка. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Причиной возгорания стали домашние вещи на балконе, перепланированном и совмещенным с кухней.

Так выглядит квартира после пожара Фото: telegram-канал «Dnevnik_ogneborca»

На кухне расплавилась вся техника Фото: telegram-канал «Dnevnik_ogneborca»

Некоторая часть квартиры в копоти Фото: telegram-канал «Dnevnik_ogneborca»

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