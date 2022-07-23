23 июля 2022

Контролировать вывоз зерна с Украины будут полковники и генералы

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Безопасность вывоза зерна будут контролировать круглосуточно Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Контролировать вывоз зерна с территории Украины будут генералы и полковники из координационного центра, созданного в университете Минобороны Турции. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Safak.

В координационном центре от Турции, Украины и России будут полковники и генералы, а также представители ООН, передает Yeni Safak. Все торговые суда, которые заняты в вывозе зерна, зарегистрируют в стамбульском центре. Их обяжут информировать о характере перевозок.

Безопасность на маршрутах из украинских портов будут контролировать круглосуточно, при необходимости для этого будут использовать беспилотники. Военного сопровождения не предусмотрено, отмечает издание. Торговые суда будут проверять на входе и на выходе.

Россия и Турция в пятницу подписали договор о беспрепятственном вывозе зерна. Аналогичное соглашение подписала Украина, сообщает «Утро.ру». Вывозить зерно будут по Черному морю, передает сайт MK.RU. Вывоз зерна планируется начать в ближайшие дни, заявил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Контролировать вывоз зерна с территории Украины будут генералы и полковники из координационного центра, созданного в университете Минобороны Турции. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Safak. В координационном центре от Турции, Украины и России будут полковники и генералы, а также представители ООН, передает Yeni Safak. Все торговые суда, которые заняты в вывозе зерна, зарегистрируют в стамбульском центре. Их обяжут информировать о характере перевозок. Безопасность на маршрутах из украинских портов будут контролировать круглосуточно, при необходимости для этого будут использовать беспилотники. Военного сопровождения не предусмотрено, отмечает издание. Торговые суда будут проверять на входе и на выходе. Россия и Турция в пятницу подписали договор о беспрепятственном вывозе зерна. Аналогичное соглашение подписала Украина, сообщает «Утро.ру». Вывозить зерно будут по Черному морю, передает сайт MK.RU. Вывоз зерна планируется начать в ближайшие дни, заявил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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