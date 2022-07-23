Контролировать вывоз зерна с Украины будут полковники и генералы

24 июля 2022 в 11:31 Размер текста - 17 +

Безопасность вывоза зерна будут контролировать круглосуточно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Контролировать вывоз зерна с территории Украины будут генералы и полковники из координационного центра, созданного в университете Минобороны Турции. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Safak. В координационном центре от Турции, Украины и России будут полковники и генералы, а также представители ООН, передает Yeni Safak. Все торговые суда, которые заняты в вывозе зерна, зарегистрируют в стамбульском центре. Их обяжут информировать о характере перевозок. Безопасность на маршрутах из украинских портов будут контролировать круглосуточно, при необходимости для этого будут использовать беспилотники. Военного сопровождения не предусмотрено, отмечает издание. Торговые суда будут проверять на входе и на выходе. Россия и Турция в пятницу подписали договор о беспрепятственном вывозе зерна. Аналогичное соглашение подписала Украина, сообщает «Утро.ру». Вывозить зерно будут по Черному морю, передает сайт MK.RU . Вывоз зерна планируется начать в ближайшие дни, заявил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Контролировать вывоз зерна с территории Украины будут генералы и полковники из координационного центра, созданного в университете Минобороны Турции. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Safak. В координационном центре от Турции, Украины и России будут полковники и генералы, а также представители ООН, передает Yeni Safak. Все торговые суда, которые заняты в вывозе зерна, зарегистрируют в стамбульском центре. Их обяжут информировать о характере перевозок. Безопасность на маршрутах из украинских портов будут контролировать круглосуточно, при необходимости для этого будут использовать беспилотники. Военного сопровождения не предусмотрено, отмечает издание. Торговые суда будут проверять на входе и на выходе. Россия и Турция в пятницу подписали договор о беспрепятственном вывозе зерна. Аналогичное соглашение подписала Украина, сообщает «Утро.ру». Вывозить зерно будут по Черному морю, передает сайт MK.RU. Вывоз зерна планируется начать в ближайшие дни, заявил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.