Контролировать вывоз зерна с Украины будут полковники и генералы

Контролировать вывоз зерна с территории Украины будут генералы и полковники из координационного центра, созданного в университете Минобороны Турции. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Safak.
В координационном центре от Турции, Украины и России будут полковники и генералы, а также представители ООН, передает Yeni Safak. Все торговые суда, которые заняты в вывозе зерна, зарегистрируют в стамбульском центре. Их обяжут информировать о характере перевозок.
Безопасность на маршрутах из украинских портов будут контролировать круглосуточно, при необходимости для этого будут использовать беспилотники. Военного сопровождения не предусмотрено, отмечает издание. Торговые суда будут проверять на входе и на выходе.
Россия и Турция в пятницу подписали договор о беспрепятственном вывозе зерна. Аналогичное соглашение подписала Украина, сообщает «Утро.ру». Вывозить зерно будут по Черному морю, передает сайт MK.RU. Вывоз зерна планируется начать в ближайшие дни, заявил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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Контролировать вывоз зерна с территории Украины будут генералы и полковники из координационного центра, созданного в университете Минобороны Турции. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Safak. В координационном центре от Турции, Украины и России будут полковники и генералы, а также представители ООН, передает Yeni Safak. Все торговые суда, которые заняты в вывозе зерна, зарегистрируют в стамбульском центре. Их обяжут информировать о характере перевозок. Безопасность на маршрутах из украинских портов будут контролировать круглосуточно, при необходимости для этого будут использовать беспилотники. Военного сопровождения не предусмотрено, отмечает издание. Торговые суда будут проверять на входе и на выходе. Россия и Турция в пятницу подписали договор о беспрепятственном вывозе зерна. Аналогичное соглашение подписала Украина, сообщает «Утро.ру». Вывозить зерно будут по Черному морю, передает сайт MK.RU. Вывоз зерна планируется начать в ближайшие дни, заявил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.