27 июля 2022

В Пермском крае власти выставляют кордоны от мародеров

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Церковный суд над схиигуменом Сергием в Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви. Екатеринбург, чоп, униформа, охранник, спецсредства, чоповец, наручники, охрана
Охрана будет патрулировать здание каждый час Фото:

Администрация Березников (Пермский край) провела экстренное совещание из-за мародеров, которые орудуют в расселяемом аварийном доме. Решено, что сотрудники охранного предприятия «Альфа», под чьим наблюдением находится здание, будут патрулировать объект каждый час. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской мэрии.

«В администрации провели совещание по этому вопросу с участием полиции. Охранному агентству „Альфа“ поручено исполнять условия контракта. Патруль — каждый час, а не по факту вызова. Время прибытия 5-7 минут», — сообщили в администрации.

Чиновники отмечают, что в августе планируется заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям об экстренном расселении дома на ул. Потемина, 1. После принятия соответствующего решения, людей переселят в дома из маневренного фонда.

URA.RU ранее рассказывало о жительнице этого дома, которая осталась одна в расселенном подъезде. Женщина почти каждую ночь слышит, как мародеры с шумом выламывают двери заброшенных квартир и достают оттуда все вещи и даже спиливают трубы и ванны.

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Администрация Березников (Пермский край) провела экстренное совещание из-за мародеров, которые орудуют в расселяемом аварийном доме. Решено, что сотрудники охранного предприятия «Альфа», под чьим наблюдением находится здание, будут патрулировать объект каждый час. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской мэрии. «В администрации провели совещание по этому вопросу с участием полиции. Охранному агентству „Альфа“ поручено исполнять условия контракта. Патруль — каждый час, а не по факту вызова. Время прибытия 5-7 минут», — сообщили в администрации. Чиновники отмечают, что в августе планируется заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям об экстренном расселении дома на ул. Потемина, 1. После принятия соответствующего решения, людей переселят в дома из маневренного фонда. URA.RU ранее рассказывало о жительнице этого дома, которая осталась одна в расселенном подъезде. Женщина почти каждую ночь слышит, как мародеры с шумом выламывают двери заброшенных квартир и достают оттуда все вещи и даже спиливают трубы и ванны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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