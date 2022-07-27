В Пермском крае власти выставляют кордоны от мародеров

Охрана будет патрулировать здание каждый час Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация Березников (Пермский край) провела экстренное совещание из-за мародеров, которые орудуют в расселяемом аварийном доме. Решено, что сотрудники охранного предприятия «Альфа», под чьим наблюдением находится здание, будут патрулировать объект каждый час. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской мэрии.

«В администрации провели совещание по этому вопросу с участием полиции. Охранному агентству „Альфа“ поручено исполнять условия контракта. Патруль — каждый час, а не по факту вызова. Время прибытия 5-7 минут», — сообщили в администрации.

Чиновники отмечают, что в августе планируется заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям об экстренном расселении дома на ул. Потемина, 1. После принятия соответствующего решения, людей переселят в дома из маневренного фонда.

URA.RU ранее рассказывало о жительнице этого дома, которая осталась одна в расселенном подъезде. Женщина почти каждую ночь слышит, как мародеры с шумом выламывают двери заброшенных квартир и достают оттуда все вещи и даже спиливают трубы и ванны.