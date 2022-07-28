СМИ показали кадры штурма укреплений ВСУ войсками РФ

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Встреча командования ЦВО с ветеранами ВС РФ в ОДО. Екатеринбург, армия россии, цво, шеврон, вооруженные силы, рхбз
ВС РФ совместно с корпусом Народной милиции ДНР штурмуют укрепления ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

«Известия» показали кадры штурма войсками РФ укреплений Вооруженных сил Украины. В сторону украинских позиций направились боевые вертолеты, самолеты-штурмовики, а также снаряды «Градов».

«Синхронная работа российской армейской авиации и донецкой артиллерии. Работают боевые вертолеты, самолеты-штурмовики, „Грады“, пушки», — цитирует Пятый канал военного корреспондента «Известий» Семена Еремина. Журналист уточнил, что войска РФ совместно с 1-м корпусом Народной милиции ДНР приступили к штурму укрепрайона ВСУ на Авдеевском направлении. Сейчас союзные силы прорываются к позициям, с которых украинские националисты ведут огонь по Донецку, Макеевке и расположенным рядом с ними населенным пунктам.

Ранее URA.RU сообщало, что ВСУ пытаются отступить от Северска к Соледару. Однако им препятствует российская армия совместно с силами ЛНР и ДНР. Кроме того, вооруженные силы Украины почти полностью покинули город Северск в Донецкой народной республике.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения.

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«Известия» показали кадры штурма войсками РФ укреплений Вооруженных сил Украины. В сторону украинских позиций направились боевые вертолеты, самолеты-штурмовики, а также снаряды «Градов». «Синхронная работа российской армейской авиации и донецкой артиллерии. Работают боевые вертолеты, самолеты-штурмовики, „Грады“, пушки», — цитирует Пятый канал военного корреспондента «Известий» Семена Еремина. Журналист уточнил, что войска РФ совместно с 1-м корпусом Народной милиции ДНР приступили к штурму укрепрайона ВСУ на Авдеевском направлении. Сейчас союзные силы прорываются к позициям, с которых украинские националисты ведут огонь по Донецку, Макеевке и расположенным рядом с ними населенным пунктам. Ранее URA.RU сообщало, что ВСУ пытаются отступить от Северска к Соледару. Однако им препятствует российская армия совместно с силами ЛНР и ДНР. Кроме того, вооруженные силы Украины почти полностью покинули город Северск в Донецкой народной республике. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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