27 июля 2022

Российские военные препятствуют отступлению ВСУ к Соледару

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отвоеванные у СВУ села Бугас, Новогнатовка и Николаевка. ДНР, армия, днр, сау, артиллерия, самоходная гаубица, 2с1 гвоздика 122-мм самоходная гаубица
Артиллерия союзных сил России, ЛНР и ДНР не дают отступить ВСУ к Соледару Фото:

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются отступить от Северска к Соледару. Однако им препятствуют российская армия совместно с силами ЛНР и ДНР. Об этом рассказал командир второго огневого взвода Народной милиции ЛНР с позывным Тимоха.

«Сейчас они [украинские войска] в основном пытаются отступить от Северска на Соледар, мы им этого не даем делать, держим их на одном уровне. Поражаем, уничтожаем. Они пытаются, но у них не получается», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Народную милицию ЛНР.

Ранее URA.RU писало, что украинские войска практически полностью покинули Северск. Точное количество оставшихся формирований ВСУ неизвестно.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — демилитаризация и денацификации Украины, а также защита мирного населения Донбасса от геноцида. Глава государства отметил, что России не оставили шансов решить конфликт мирным путем.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются отступить от Северска к Соледару. Однако им препятствуют российская армия совместно с силами ЛНР и ДНР. Об этом рассказал командир второго огневого взвода Народной милиции ЛНР с позывным Тимоха. «Сейчас они [украинские войска] в основном пытаются отступить от Северска на Соледар, мы им этого не даем делать, держим их на одном уровне. Поражаем, уничтожаем. Они пытаются, но у них не получается», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Народную милицию ЛНР. Ранее URA.RU писало, что украинские войска практически полностью покинули Северск. Точное количество оставшихся формирований ВСУ неизвестно. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — демилитаризация и денацификации Украины, а также защита мирного населения Донбасса от геноцида. Глава государства отметил, что России не оставили шансов решить конфликт мирным путем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...