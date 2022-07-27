Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются отступить от Северска к Соледару. Однако им препятствуют российская армия совместно с силами ЛНР и ДНР. Об этом рассказал командир второго огневого взвода Народной милиции ЛНР с позывным Тимоха.
«Сейчас они [украинские войска] в основном пытаются отступить от Северска на Соледар, мы им этого не даем делать, держим их на одном уровне. Поражаем, уничтожаем. Они пытаются, но у них не получается», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Народную милицию ЛНР.
Ранее URA.RU писало, что украинские войска практически полностью покинули Северск. Точное количество оставшихся формирований ВСУ неизвестно.
Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — демилитаризация и денацификации Украины, а также защита мирного населения Донбасса от геноцида. Глава государства отметил, что России не оставили шансов решить конфликт мирным путем.
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