ВСУ почти полностью покинули Северск

Подразделения ВСУ оставляют Северск, сообщили в Народной милиции
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) почти полностью покинули город Северск в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР.
«Украинские военные почти полностью покинули Северск», — передает ТАСС сообщение Народной милиции. Точное количество оставшихся формирований ВСУ не уточняется.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. Глава государства подчеркнул, что России не оставили шансов решить конфликт мирным путем.
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