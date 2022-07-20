ВСУ почти полностью покинули Северск

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Подразделения ВСУ оставляют Северск, сообщили в Народной милиции Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) почти полностью покинули город Северск в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР.

«Украинские военные почти полностью покинули Северск», — передает ТАСС сообщение Народной милиции. Точное количество оставшихся формирований ВСУ не уточняется.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. Глава государства подчеркнул, что России не оставили шансов решить конфликт мирным путем.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) почти полностью покинули город Северск в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР. «Украинские военные почти полностью покинули Северск», — передает ТАСС сообщение Народной милиции. Точное количество оставшихся формирований ВСУ не уточняется. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. Глава государства подчеркнул, что России не оставили шансов решить конфликт мирным путем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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