Гостям пермского этнофестиваля сделают «звериную» татуировку. Фото

Тату-мастер уже подготовил несколько эскизов Фото: Размик Закарян © URA.RU

В деревне Толстик Пермского края 6 августа впервые пройдет фестиваль пермского этноса «Биармия», на котором можно сделать уникальную татуировку в зверином стиле. Об этом сообщает тату-мастер Константин Горшков в официальной группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

«Идея делать татуировки в пермском зверином стиле возникла давно, но не была реализована. Этнофестиваль — идеально подходит для этого. За последнее время накопилось некоторое количество эскизов, и я ищу пару человек, которым с великим удовольствием сделаю по ним татуировку прямо на фестивале», — сообщает мастер.

Кроме татуировок, для гостей фестиваля подготовлено множество тематических мероприятий. Это концертная этническая программа, конкурсы мастеров и уличных театров, ярмарка народных промыслов, костюмированное шествие, показ коллекций с элементами пермского звериного стиля и народных мотивов Прикамья, воспроизведение легенд о чуди и пермских сказок в разных форматах и многое другое. Кульминацией праздника, станет сожжение огромной деревянной птицы с личиной. В этот момент, каждый участник сможет попросить о самом сокровенном у древних богов Биармии.

В старинных скандинавских сагах 10 века упоминается загадочная и великая страна Биармия (Земля огненной белки), которая была богата пушниной и серебром. По мнению некоторых ученых, она могла располагаться на современной территории Пермского края.