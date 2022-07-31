Зампред ЦБ Белов заявил об отсутствии предпосылок для деноминации

01 августа 2022 в 04:46 Размер текста - 17 +

Сергей Белов указал, что этот вопрос не стоял и не стоит на повестке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России нет никаких причин для возникновения деноминации (изменение нарицательной стоимости денежных знаков — прим. URA.RU). Об этом заявил зампред Банка России Сергей Белов, курирующий наличное денежное обращение. «Причин для этого точно никаких нет. На повестке дня этот вопрос не стоял и не стоит, это я могу с уверенностью сказать. Любая деноминация в основном проходит после периода гиперинфляции. […] Сейчас экономических предпосылок для деноминации нет, даже не стоит это обсуждать», — рассказал Белов «Известиям». Он напомнил, что последняя деноминация была в 1998 году. Тогда, по словам эксперта, это было отсечением периода финансовой нестабильности, так как инфляционные процессы были масштабными. Кроме того, тогда проведенная модернизация банкнот была нацелена на то, чтобы укрепить доверие к российской национальной валюте. Сейчас же, сообщил Белов, ЦБ стремится к тому, чтобы купюры были более качественными, долговечными и защищенными. Ранее зампред Центробанка, курирующий наличное денежное обращение Сергей Белов сообщил, что в конце текущего года в России планируют возобновить печать десятирублевой купюры. Также обсуждается вопрос о возобновлении печати пятирублевых банкнот.

В России нет никаких причин для возникновения деноминации (изменение нарицательной стоимости денежных знаков — прим. URA.RU). Об этом заявил зампред Банка России Сергей Белов, курирующий наличное денежное обращение. «Причин для этого точно никаких нет. На повестке дня этот вопрос не стоял и не стоит, это я могу с уверенностью сказать. Любая деноминация в основном проходит после периода гиперинфляции. […] Сейчас экономических предпосылок для деноминации нет, даже не стоит это обсуждать», — рассказал Белов «Известиям». Он напомнил, что последняя деноминация была в 1998 году. Тогда, по словам эксперта, это было отсечением периода финансовой нестабильности, так как инфляционные процессы были масштабными. Кроме того, тогда проведенная модернизация банкнот была нацелена на то, чтобы укрепить доверие к российской национальной валюте. Сейчас же, сообщил Белов, ЦБ стремится к тому, чтобы купюры были более качественными, долговечными и защищенными. Ранее зампред Центробанка, курирующий наличное денежное обращение Сергей Белов сообщил, что в конце текущего года в России планируют возобновить печать десятирублевой купюры. Также обсуждается вопрос о возобновлении печати пятирублевых банкнот.