Мусоровоз ушел под землю в Каменск-Уральском (фото из архива)
Мусоровоз ушел под землю в одном из дворов Каменска-Уральского (Свердловская область). Об этом рассказали местные жители в соцсетях. По одному из предположений, почву размыл прошедший накануне дождь.
«Как обычно утром мусоровоз приехал вывезти мусор, но попал в ловушку. Может, вчерашний дождь поспособствовал этому и размыл почву, а может, [МУП] „Водоканал“ так выполнил ранее работы по замене труб на этом участке и так плохо закопал трубы, что земля осела», — сообщили подписчики группы «Наш Каменск-Уральский Онлайн» в социальной сети «ВКонтакте».
На прикрепленном видео мусоровоз из ямы вытягивают трактором. Оперативно получить комментарий у представителей «Водоканала» URA.RU не удалось, ответ на редакционный запрос пока не поступил.
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