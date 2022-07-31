31 июля 2022

В свердловском городе мусоровоз провалился под землю. Видео, фото

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Мусоровоз ушел под землю в Каменск-Уральском (фото из архива) Фото:

Мусоровоз ушел под землю в одном из дворов Каменска-Уральского (Свердловская область). Об этом рассказали местные жители в соцсетях. По одному из предположений, почву размыл прошедший накануне дождь.

«Как обычно утром мусоровоз приехал вывезти мусор, но попал в ловушку. Может, вчерашний дождь поспособствовал этому и размыл почву, а может, [МУП] „Водоканал“ так выполнил ранее работы по замене труб на этом участке и так плохо закопал трубы, что земля осела», — сообщили подписчики группы «Наш Каменск-Уральский Онлайн» в социальной сети «ВКонтакте».

На прикрепленном видео мусоровоз из ямы вытягивают трактором. Оперативно получить комментарий у представителей «Водоканала» URA.RU не удалось, ответ на редакционный запрос пока не поступил.

Фото:
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Мусоровоз ушел под землю в одном из дворов Каменска-Уральского (Свердловская область). Об этом рассказали местные жители в соцсетях. По одному из предположений, почву размыл прошедший накануне дождь. «Как обычно утром мусоровоз приехал вывезти мусор, но попал в ловушку. Может, вчерашний дождь поспособствовал этому и размыл почву, а может, [МУП] „Водоканал“ так выполнил ранее работы по замене труб на этом участке и так плохо закопал трубы, что земля осела», — сообщили подписчики группы «Наш Каменск-Уральский Онлайн» в социальной сети «ВКонтакте». На прикрепленном видео мусоровоз из ямы вытягивают трактором. Оперативно получить комментарий у представителей «Водоканала» URA.RU не удалось, ответ на редакционный запрос пока не поступил.
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