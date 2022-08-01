Обслуд поддержал экс-мэра Челябинска Тефтелева

02 августа 2022 в 16:08 Размер текста - 17 +

Евгений Тефтелев участвовал в заседании дистанционно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев В Челябинский областной суд оставил без изменения решение о замене экс-главе Челябинска Евгению Тефтелеву вида исправительного учреждения по приговору за взятки. Теперь постановление суда первой инстанции о переводе бывшего градоначальника из колонии строгого режима, где он никогда не был, в колонию-поселение вступило в силу, рассказал источник URA.RU в суде. «Прокурор просил решение Калининского районного суда отменить, заявив, что Тефтелев не провел в колонии ни дня, по факту находится в СИЗО. Но суд в удовлетворении представления отказал, оставив решение без изменения, оно вступило в силу», — рассказал источник. В пресс-службе суда информацию прокомментируют позднее. Экс-мэра задержали 11 декабря 2019 года. Тефтелев был приговорен к 3,5 года колонии строгого режима и штрафу в 37,5 млн рублей по приговору за получение взяток. Штраф он выплатил полностью практически сразу. Его подчиненный Евгений Пашков получил за это же преступление восемь лет колонии строгого режима.

В Челябинский областной суд оставил без изменения решение о замене экс-главе Челябинска Евгению Тефтелеву вида исправительного учреждения по приговору за взятки. Теперь постановление суда первой инстанции о переводе бывшего градоначальника из колонии строгого режима, где он никогда не был, в колонию-поселение вступило в силу, рассказал источник URA.RU в суде. «Прокурор просил решение Калининского районного суда отменить, заявив, что Тефтелев не провел в колонии ни дня, по факту находится в СИЗО. Но суд в удовлетворении представления отказал, оставив решение без изменения, оно вступило в силу», — рассказал источник. В пресс-службе суда информацию прокомментируют позднее. Экс-мэра задержали 11 декабря 2019 года. Тефтелев был приговорен к 3,5 года колонии строгого режима и штрафу в 37,5 млн рублей по приговору за получение взяток. Штраф он выплатил полностью практически сразу. Его подчиненный Евгений Пашков получил за это же преступление восемь лет колонии строгого режима.