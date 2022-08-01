01 августа 2022

Обслуд поддержал экс-мэра Челябинска Тефтелева

© Служба новостей «URA.RU»
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Областной суд, апелляция по делу Евгения Тефтелева. Челябинск , тюрьма, вкс, клетка, видеоконференцсвязь, тефтелев евгений
Евгений Тефтелев участвовал в заседании дистанционно Фото:
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Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

В Челябинский областной суд оставил без изменения решение о замене экс-главе Челябинска Евгению Тефтелеву вида исправительного учреждения по приговору за взятки. Теперь постановление суда первой инстанции о переводе бывшего градоначальника из колонии строгого режима, где он никогда не был, в колонию-поселение вступило в силу, рассказал источник URA.RU в суде.

«Прокурор просил решение Калининского районного суда отменить, заявив, что Тефтелев не провел в колонии ни дня, по факту находится в СИЗО. Но суд в удовлетворении представления отказал, оставив решение без изменения, оно вступило в силу», — рассказал источник.

В пресс-службе суда информацию прокомментируют позднее. Экс-мэра задержали 11 декабря 2019 года. Тефтелев был приговорен к 3,5 года колонии строгого режима и штрафу в 37,5 млн рублей по приговору за получение взяток. Штраф он выплатил полностью практически сразу. Его подчиненный Евгений Пашков получил за это же преступление восемь лет колонии строгого режима.

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В Челябинский областной суд оставил без изменения решение о замене экс-главе Челябинска Евгению Тефтелеву вида исправительного учреждения по приговору за взятки. Теперь постановление суда первой инстанции о переводе бывшего градоначальника из колонии строгого режима, где он никогда не был, в колонию-поселение вступило в силу, рассказал источник URA.RU в суде. «Прокурор просил решение Калининского районного суда отменить, заявив, что Тефтелев не провел в колонии ни дня, по факту находится в СИЗО. Но суд в удовлетворении представления отказал, оставив решение без изменения, оно вступило в силу», — рассказал источник. В пресс-службе суда информацию прокомментируют позднее. Экс-мэра задержали 11 декабря 2019 года. Тефтелев был приговорен к 3,5 года колонии строгого режима и штрафу в 37,5 млн рублей по приговору за получение взяток. Штраф он выплатил полностью практически сразу. Его подчиненный Евгений Пашков получил за это же преступление восемь лет колонии строгого режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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