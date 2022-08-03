Минобороны Тайваня: Китай будет решать конфликт силой

Тайвань заявил о готовности отреагировать в случае агрессии КНР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Учения Китая рядом с Тайванем говорят о том, что Пекин хочет решить конфликт силой. Об этом заявили в Минобороны Тайваня.

«Объявление КНР военно-воздушных и военно-морских учений с боевыми стрельбами вокруг Тайваня самоочевидно свидетельствует о том, что они стремятся решить проблему в [Тайваньском] проливе силой, а не мирными средствами», — сообщается в соцсети Twitter Минобороны острова. Тайвань следит за деятельность вокруг своей территории и в случае необходимости готов отреагировать, отметили в министерстве.

Китай начал учения у Тайваня из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Политик прилетела на остров 2 августа для встречи с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь, передает «Ридус». Целью поездки является поддержка Тайваня, цитирует Пятый канал Пелоси. Китай выступил против, потому что не признает независимость острова.