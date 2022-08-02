Челябинск вошел в список городов для посещения в выходные

03 августа 2022 в 15:49 Размер текста - 17 +

В Челябинске можно доступно и комфортно провести выходные Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинск вошел в список городов, которые являются наиболее доступными и удобными для посещения в выходные дни. Всего получилось 20 туристических направлений, сообщает пресс-служба Ростуризма. «Как и в прошлом году, мы подготовили для туристов удобные, готовые маршруты на выходные дни. Получилось 20 направлений: Улан-Удэ, Самара, Казань, Мурманск, Екатеринбург, Челябинск, Владивосток, Хабаровск, Пермь и другие города. Мы постарались максимально продумать, как лучше доехать, что можно успеть посмотреть и какие подарки и сувениры привезти», — цитирует руководителя Ростуризма Зарину Догузову пресс-служба агентства. В Ростуризме отметили, что 20 направлений включают в себя 19 городов, и более 150 мест для посещения. Программа на всех направлениях выстроена таким образом, что туристы за пару дней выходных смогут посетить все самые значимые места выбранного города. Ранее Ростуризм признал автомаршрут по Челябинской области одним из самых популярных в стране. Специалисты собрали значимые объекты региона, и составили маршрут, общая длинна которого составляет 499 километров, а дорога займет четыре дня.

Челябинск вошел в список городов, которые являются наиболее доступными и удобными для посещения в выходные дни. Всего получилось 20 туристических направлений, сообщает пресс-служба Ростуризма. «Как и в прошлом году, мы подготовили для туристов удобные, готовые маршруты на выходные дни. Получилось 20 направлений: Улан-Удэ, Самара, Казань, Мурманск, Екатеринбург, Челябинск, Владивосток, Хабаровск, Пермь и другие города. Мы постарались максимально продумать, как лучше доехать, что можно успеть посмотреть и какие подарки и сувениры привезти», — цитирует руководителя Ростуризма Зарину Догузову пресс-служба агентства. В Ростуризме отметили, что 20 направлений включают в себя 19 городов, и более 150 мест для посещения. Программа на всех направлениях выстроена таким образом, что туристы за пару дней выходных смогут посетить все самые значимые места выбранного города. Ранее Ростуризм признал автомаршрут по Челябинской области одним из самых популярных в стране. Специалисты собрали значимые объекты региона, и составили маршрут, общая длинна которого составляет 499 километров, а дорога займет четыре дня.