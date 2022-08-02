300-летие Перми отметят в Москве и Петербурге

03 августа 2022 в 16:42 Размер текста - 17 +

Пермские власти готовятся отметить юбилей города на Дворцовой площади Петербурга Фото: Александр Ельчищев © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми Ряд мероприятий, приуроченных к 300-летию Перми, пройдут в столицах России — Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщила зампредседателя регионального оргкомитета по подготовке к юбилею Наталья Галкина. «Мы взаимодействуем и соорганизаторами в Санкт-Петербурге, и с Министерством культуры о том, чтобы провести знаковые наши мероприятия на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге и в Москве в выставочных залах. Чтобы страна увидела великие проекты Пермского театра оперы и балета, а также выставочные проекты», — доложила Галкина губернатору Прикамья Дмитрию Махонину на заседании оргкомитета. Выступление Пермской оперы планируется в рамках Петербургского международного экономического форума в 2023 году. Других деталей празднования пермского юбилея в столичных городах Галкина не раскрыла. По ее словам, проектный офис рассмотрел свыше 550 предложений и заявок о различных мероприятиях. Итоговый их перечень будет дорабатываться с жителями города и экспертами. Презентация программы празднования 300-летия состоится в конце августа.

Ряд мероприятий, приуроченных к 300-летию Перми, пройдут в столицах России — Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщила зампредседателя регионального оргкомитета по подготовке к юбилею Наталья Галкина. «Мы взаимодействуем и соорганизаторами в Санкт-Петербурге, и с Министерством культуры о том, чтобы провести знаковые наши мероприятия на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге и в Москве в выставочных залах. Чтобы страна увидела великие проекты Пермского театра оперы и балета, а также выставочные проекты», — доложила Галкина губернатору Прикамья Дмитрию Махонину на заседании оргкомитета. Выступление Пермской оперы планируется в рамках Петербургского международного экономического форума в 2023 году. Других деталей празднования пермского юбилея в столичных городах Галкина не раскрыла. По ее словам, проектный офис рассмотрел свыше 550 предложений и заявок о различных мероприятиях. Итоговый их перечень будет дорабатываться с жителями города и экспертами. Презентация программы празднования 300-летия состоится в конце августа.