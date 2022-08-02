300-летие Перми отметят в Москве и Петербурге

Ряд мероприятий, приуроченных к 300-летию Перми, пройдут в столицах России — Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщила зампредседателя регионального оргкомитета по подготовке к юбилею Наталья Галкина.
«Мы взаимодействуем и соорганизаторами в Санкт-Петербурге, и с Министерством культуры о том, чтобы провести знаковые наши мероприятия на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге и в Москве в выставочных залах. Чтобы страна увидела великие проекты Пермского театра оперы и балета, а также выставочные проекты», — доложила Галкина губернатору Прикамья Дмитрию Махонину на заседании оргкомитета.
Выступление Пермской оперы планируется в рамках Петербургского международного экономического форума в 2023 году. Других деталей празднования пермского юбилея в столичных городах Галкина не раскрыла. По ее словам, проектный офис рассмотрел свыше 550 предложений и заявок о различных мероприятиях. Итоговый их перечень будет дорабатываться с жителями города и экспертами. Презентация программы празднования 300-летия состоится в конце августа.
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Ряд мероприятий, приуроченных к 300-летию Перми, пройдут в столицах России — Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщила зампредседателя регионального оргкомитета по подготовке к юбилею Наталья Галкина. «Мы взаимодействуем и соорганизаторами в Санкт-Петербурге, и с Министерством культуры о том, чтобы провести знаковые наши мероприятия на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге и в Москве в выставочных залах. Чтобы страна увидела великие проекты Пермского театра оперы и балета, а также выставочные проекты», — доложила Галкина губернатору Прикамья Дмитрию Махонину на заседании оргкомитета. Выступление Пермской оперы планируется в рамках Петербургского международного экономического форума в 2023 году. Других деталей празднования пермского юбилея в столичных городах Галкина не раскрыла. По ее словам, проектный офис рассмотрел свыше 550 предложений и заявок о различных мероприятиях. Итоговый их перечень будет дорабатываться с жителями города и экспертами. Презентация программы празднования 300-летия состоится в конце августа.