04 августа 2022

Евросоюз ввел санкции против экс-президента Украины Януковича

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция Виктора Януковича. Москва, янукович виктор, рука на сердце
ЕС ввел новые санкции против Януковича и его сына Фото:

Евросоюз ввел новые санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича, а также его сына Александра из-за спецоперации на Украине. Об этом сообщил Совет ЕС.

«Совет добавил бывшего пророссийского Президента Украины Виктора Федоровича Януковича и его сына Александра Викторовича Януковича в список лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры […] за компрометацию или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, стабильности и безопасности государства, а также — в случае с Александром Викторовичем Януковичем — за проведение сделок с сепаратистскими группировками в Донбассе Украины», — написано в Официальном журнале, что значит подразумевает незамедлительное вступление этих ограничений в силу.

Ранее Виктор Янукович возложил ответственность за прекращение кровопролития на президента Украины Владимира Зеленского. Он попросил у него достичь мирного соглашения с Россией и завершить спецоперацию.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Евросоюз ввел новые санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича, а также его сына Александра из-за спецоперации на Украине. Об этом сообщил Совет ЕС. «Совет добавил бывшего пророссийского Президента Украины Виктора Федоровича Януковича и его сына Александра Викторовича Януковича в список лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры […] за компрометацию или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, стабильности и безопасности государства, а также — в случае с Александром Викторовичем Януковичем — за проведение сделок с сепаратистскими группировками в Донбассе Украины», — написано в Официальном журнале, что значит подразумевает незамедлительное вступление этих ограничений в силу. Ранее Виктор Янукович возложил ответственность за прекращение кровопролития на президента Украины Владимира Зеленского. Он попросил у него достичь мирного соглашения с Россией и завершить спецоперацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...