Евросоюз ввел санкции против экс-президента Украины Януковича

04 августа 2022 в 23:45 Размер текста - 17 +

ЕС ввел новые санкции против Януковича и его сына Фото: Макс Новиков © URA.RU Евросоюз ввел новые санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича, а также его сына Александра из-за спецоперации на Украине. Об этом сообщил Совет ЕС. «Совет добавил бывшего пророссийского Президента Украины Виктора Федоровича Януковича и его сына Александра Викторовича Януковича в список лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры […] за компрометацию или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, стабильности и безопасности государства, а также — в случае с Александром Викторовичем Януковичем — за проведение сделок с сепаратистскими группировками в Донбассе Украины», — написано в Официальном журнале, что значит подразумевает незамедлительное вступление этих ограничений в силу. Ранее Виктор Янукович возложил ответственность за прекращение кровопролития на президента Украины Владимира Зеленского. Он попросил у него достичь мирного соглашения с Россией и завершить спецоперацию.

Евросоюз ввел новые санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича, а также его сына Александра из-за спецоперации на Украине. Об этом сообщил Совет ЕС. «Совет добавил бывшего пророссийского Президента Украины Виктора Федоровича Януковича и его сына Александра Викторовича Януковича в список лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры […] за компрометацию или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, стабильности и безопасности государства, а также — в случае с Александром Викторовичем Януковичем — за проведение сделок с сепаратистскими группировками в Донбассе Украины», — написано в Официальном журнале, что значит подразумевает незамедлительное вступление этих ограничений в силу. Ранее Виктор Янукович возложил ответственность за прекращение кровопролития на президента Украины Владимира Зеленского. Он попросил у него достичь мирного соглашения с Россией и завершить спецоперацию.