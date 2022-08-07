URA.RU узнало судьбу свердловчанки, упавшей в обморок на Summer Fest

08 августа 2022 в 13:48 Размер текста - 17 +

Свердловчанка упала в обморок на концерте Gayazovs Brothers Фото: URA.RU Зрительнице, которая упала в обморок на фестивале Summer Fest в Екатеринбурге, была оказана оперативная медицинская помощь. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Summer Fest. Инцидент произошел во время выступления Gayazovs Brothers. «Насколько нам известно, со зрительницей все в порядке. Прямо на площадке ей была оказана медицинская помощь. Девушка сразу пришла в себя. Если говорить о причинах, то хочется верить, что девушка упала в обморок от избытка чувств — не каждый день проходят масштабные фестивали с таким количеством известных артистов», — поделилась PR-директор фестиваля Summer Fest Елена Бухмак. Крупнейший музыкальный фестиваль Summer Fest прошел на арене «Екатеринбург-ЭКСПО». В первый день на сцене МТС Live Hall выступили Rauf&Faik, Люся Чеботина, Леша Свик, Hamali&Navai, Filatov&Karas, Джаро&Ханза, Galibri&Mavik, Максим Завидия, Ramil. Во второй день концерты дали Дима Билан, Иванушки International, Niletto, Gayazov Brothers, Ольга Бузова, Звонкий, Rasa, Иракли, Alex&Rus.

Зрительнице, которая упала в обморок на фестивале Summer Fest в Екатеринбурге, была оказана оперативная медицинская помощь. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Summer Fest. Инцидент произошел во время выступления Gayazovs Brothers. «Насколько нам известно, со зрительницей все в порядке. Прямо на площадке ей была оказана медицинская помощь. Девушка сразу пришла в себя. Если говорить о причинах, то хочется верить, что девушка упала в обморок от избытка чувств — не каждый день проходят масштабные фестивали с таким количеством известных артистов», — поделилась PR-директор фестиваля Summer Fest Елена Бухмак. Крупнейший музыкальный фестиваль Summer Fest прошел на арене «Екатеринбург-ЭКСПО». В первый день на сцене МТС Live Hall выступили Rauf&Faik, Люся Чеботина, Леша Свик, Hamali&Navai, Filatov&Karas, Джаро&Ханза, Galibri&Mavik, Максим Завидия, Ramil. Во второй день концерты дали Дима Билан, Иванушки International, Niletto, Gayazov Brothers, Ольга Бузова, Звонкий, Rasa, Иракли, Alex&Rus.