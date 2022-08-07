В Челябинске продали земли бывшей войсковой части

Стартовая цена земли в процессе торгов поднялась более чем в два раза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске земельные участки бывшей войсковой части в Калининском районе продали с аукциона ДОМ. РФ за 18 миллионов рублей. Стартовая цена лота составляла 7,4 миллиона рублей, затем торги пошли на повышение. Участок находится в неудовлетворительном состоянии, сообщается на сайте ДОМ. РФ.

«Большая часть территории покрыта бетоном и асфальтом, который находится в неудовлетворительном состоянии. Местами произрастает древесно-кустарниковая растительность, имеются ямы, провалы. Присутствуют электрические сети, находящиеся в неудовлетворительном состоянии», — говорится в сообщении.

В аукционе на приобретение бывшей войсковой части ФСБ № 2357 приняли участие пять компаний. Победителем стал предприниматель из Челябинска Айниддин Еров, предложивший самую высокую цену. Согласно сервису СБИС, основные виды его деятельности: производство и продажа мебели, реализация ковров и осветительного оборудования, бытовых товаров, скобяных, ножевых изделий.

Ранее в Калининском районе Челябинска под автосервис или складские помещения на торги выставили имущественный комплекс. Неиспользуемые федеральные участки расположены в промышленном районе города по адресу улица Гатчинская, 1.