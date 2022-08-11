Челябинск попал в топ-20 городов по тратам на обручальные кольца

12 августа 2022 в 13:20 Размер текста - 17 +

Супружеские пары в Челябинске тратили на обручальные кольца чуть больше 15 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Челябинск попал в топ-20 городов России, в которых супружеские пары тратили больше всего денег на обручальные кольца. Согласно совместному исследованию ювелирного бренда SOKOLOV и аналитического агентства А2:Research, Челябинск занял 15 место в топе. «По данным аналитического центра, в среднем россияне тратят 17 725 рублей на пару обручальных колец. По данному параметру Челябинск оказался лишь на пятнадцатой строчке рейтинга. Здесь молодожены тратили на кольца в среднем 15 268 рублей», — говорится в исследовании. Специалисты отметили, что большую часть средств челябинские пары тратили на организацию банкета. Лишь каждая четвертая пара купила себе дорогие обручальные кольца. Как результат, свыше 70% всех супружеских пар уложились в планируемый бюджет. Ранее отдел ЗАГС в Сатке предложил молодоженам провести выездную церемонию регистрации брака на «Айских притесах» и на ГЭС «Пороги». На притесах церемонии состоялись 23 июля и 6 августа. На «Порогах» регистрация пройдет 14 сентября.

Челябинск попал в топ-20 городов России, в которых супружеские пары тратили больше всего денег на обручальные кольца. Согласно совместному исследованию ювелирного бренда SOKOLOV и аналитического агентства А2:Research, Челябинск занял 15 место в топе. «По данным аналитического центра, в среднем россияне тратят 17 725 рублей на пару обручальных колец. По данному параметру Челябинск оказался лишь на пятнадцатой строчке рейтинга. Здесь молодожены тратили на кольца в среднем 15 268 рублей», — говорится в исследовании. Специалисты отметили, что большую часть средств челябинские пары тратили на организацию банкета. Лишь каждая четвертая пара купила себе дорогие обручальные кольца. Как результат, свыше 70% всех супружеских пар уложились в планируемый бюджет. Ранее отдел ЗАГС в Сатке предложил молодоженам провести выездную церемонию регистрации брака на «Айских притесах» и на ГЭС «Пороги». На притесах церемонии состоялись 23 июля и 6 августа. На «Порогах» регистрация пройдет 14 сентября.