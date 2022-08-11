11 августа 2022

В Магнитогорске разгромили кладбище

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка на челябинских муниципальных кладбищах во время родительского дня. Челябинск, днд, полиция, митрофановское кладбище
Сотрудники полиции выехали на место ЧП Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) неизвестные разгромили мраморные памятники на Левобережном кладбище. Об этом жители рассказали в социальных сетях. В пресс-службе УМВД по Магнитогорску URA.RU сообщили, что сотрудники полиции уже выехали на место ЧП и начали разыскивать вандалов.

«Вчера были на Левобережном кладбище, и все мраморные памятники на нашем участке разгромлены! У отца на памятнике была георгиевская лента. Кто эти вандалы — ужас дикий, ничего нет святого», — написал житель в сообществе «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте».

Левобережное кладбище является крупнейшим в Магнитогорске. Пресс-секретарь УМВД города Мария Морщакина отметила URA.RU, что полиция уже выехала на место и разбирается в ситуации. Подписчики группы также пишут, что, возможно, памятники уронили сборщики металлолома, чтобы добраться до железных уголков, которые подкладывают при установке памятников.

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В Магнитогорске (Челябинская область) неизвестные разгромили мраморные памятники на Левобережном кладбище. Об этом жители рассказали в социальных сетях. В пресс-службе УМВД по Магнитогорску URA.RU сообщили, что сотрудники полиции уже выехали на место ЧП и начали разыскивать вандалов. «Вчера были на Левобережном кладбище, и все мраморные памятники на нашем участке разгромлены! У отца на памятнике была георгиевская лента. Кто эти вандалы — ужас дикий, ничего нет святого», — написал житель в сообществе «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте». Левобережное кладбище является крупнейшим в Магнитогорске. Пресс-секретарь УМВД города Мария Морщакина отметила URA.RU, что полиция уже выехала на место и разбирается в ситуации. Подписчики группы также пишут, что, возможно, памятники уронили сборщики металлолома, чтобы добраться до железных уголков, которые подкладывают при установке памятников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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