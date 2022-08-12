Путин учредил новый праздник

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Путин ввел «День российской анимации» Фото:

Президент России Владимир Путин учредил новый праздник — День российской анимации. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Учитывая выдающуюся роль анимационного искусства в развитии кинематографа и в ознаменование 110-летия отечественной анимации постановляю установить праздник „День российской анимации“», — указано в документе. Отмечать праздник будут 8 апреля.

Ранее URA.RU сообщало, что Госдума хочет ввести День памяти погибших в Донбассе. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Президент России Владимир Путин учредил новый праздник — День российской анимации. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Учитывая выдающуюся роль анимационного искусства в развитии кинематографа и в ознаменование 110-летия отечественной анимации постановляю установить праздник „День российской анимации“», — указано в документе. Отмечать праздник будут 8 апреля. Ранее URA.RU сообщало, что Госдума хочет ввести День памяти погибших в Донбассе. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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