Путин ввел «День российской анимации»
Президент России Владимир Путин учредил новый праздник — День российской анимации. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Учитывая выдающуюся роль анимационного искусства в развитии кинематографа и в ознаменование 110-летия отечественной анимации постановляю установить праздник „День российской анимации“», — указано в документе. Отмечать праздник будут 8 апреля.
Ранее URA.RU сообщало, что Госдума хочет ввести День памяти погибших в Донбассе. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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