Госдума хочет ввести День памяти погибших в Донбассе

27 июля 2022 в 11:36 Размер текста - 17 +

По словам Вячеслава Володина, новую инициативу рассмотрят осенью Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Осенью Государственная дума РФ рассмотрит идею об учреждении Дня памяти погибших в Донбассе. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Депутаты предложили установить День памяти погибших в Донбассе. Госдума рассмотрит эту инициативу в осеннюю сессию», — передает слова Володина Zvezdanews. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее ключевая задача — защита мирных жителей Донбасса от геноцида.

Осенью Государственная дума РФ рассмотрит идею об учреждении Дня памяти погибших в Донбассе. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Депутаты предложили установить День памяти погибших в Донбассе. Госдума рассмотрит эту инициативу в осеннюю сессию», — передает слова Володина Zvezdanews. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее ключевая задача — защита мирных жителей Донбасса от геноцида.