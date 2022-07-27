Госдума хочет ввести День памяти погибших в Донбассе

По словам Вячеслава Володина, новую инициативу рассмотрят осенью
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Осенью Государственная дума РФ рассмотрит идею об учреждении Дня памяти погибших в Донбассе. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Депутаты предложили установить День памяти погибших в Донбассе. Госдума рассмотрит эту инициативу в осеннюю сессию», — передает слова Володина Zvezdanews.
С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее ключевая задача — защита мирных жителей Донбасса от геноцида.
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