Госдума хочет ввести День памяти погибших в Донбассе

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Организационное собрание фракции политической партии
По словам Вячеслава Володина, новую инициативу рассмотрят осенью Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Осенью Государственная дума РФ рассмотрит идею об учреждении Дня памяти погибших в Донбассе. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Депутаты предложили установить День памяти погибших в Донбассе. Госдума рассмотрит эту инициативу в осеннюю сессию», — передает слова Володина Zvezdanews.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее ключевая задача — защита мирных жителей Донбасса от геноцида.

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Осенью Государственная дума РФ рассмотрит идею об учреждении Дня памяти погибших в Донбассе. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Депутаты предложили установить День памяти погибших в Донбассе. Госдума рассмотрит эту инициативу в осеннюю сессию», — передает слова Володина Zvezdanews. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее ключевая задача — защита мирных жителей Донбасса от геноцида.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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