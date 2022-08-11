11 августа 2022

Челябинску напомнили о необходимости оцифровать мусор

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, отходы, полигон тбо, мусорка, забор, свалка, мусорный полигон, экология
Челябинская область попала в список отстающих регионов Фото:

В России 17 регионов не приняли участие в проекте по оцифровке мусорных полигонов, в число которых вошла и Челябинская область. Об этом 12 августа заявил Российский экологический оператор (РЭО).

«Проект направлен на снижение рисков нарушения законодательства в сфере обращения с ТКО. Пока заявки по крупным объектам не подали 17 субъектов РФ», — говорится в сообщении на сайте РЭО.

Заместитель гендиректора РЭО Алексей Макрушин перечислил эти регионы. Среди них оказалась и Челябинская область.

РЭО ранее призвал регионы подключиться к проекту по инвентаризации полигонов с облетом их беспилотниками и построением 3D-моделей. Отказ от участия в проекте грозит регионам невозможностью актуализировать данные. Это также может повлечь переполненность полигонов ТБО.

URA.RU направило запрос в пресс-службу министерства экологии региона. В ведомстве пообещали предоставить комментарий позже.

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В России 17 регионов не приняли участие в проекте по оцифровке мусорных полигонов, в число которых вошла и Челябинская область. Об этом 12 августа заявил Российский экологический оператор (РЭО). «Проект направлен на снижение рисков нарушения законодательства в сфере обращения с ТКО. Пока заявки по крупным объектам не подали 17 субъектов РФ», — говорится в сообщении на сайте РЭО. Заместитель гендиректора РЭО Алексей Макрушин перечислил эти регионы. Среди них оказалась и Челябинская область. РЭО ранее призвал регионы подключиться к проекту по инвентаризации полигонов с облетом их беспилотниками и построением 3D-моделей. Отказ от участия в проекте грозит регионам невозможностью актуализировать данные. Это также может повлечь переполненность полигонов ТБО. URA.RU направило запрос в пресс-службу министерства экологии региона. В ведомстве пообещали предоставить комментарий позже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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