Челябинску напомнили о необходимости оцифровать мусор

В России 17 регионов не приняли участие в проекте по оцифровке мусорных полигонов, в число которых вошла и Челябинская область. Об этом 12 августа заявил Российский экологический оператор (РЭО).
«Проект направлен на снижение рисков нарушения законодательства в сфере обращения с ТКО. Пока заявки по крупным объектам не подали 17 субъектов РФ», — говорится в сообщении на сайте РЭО.
Заместитель гендиректора РЭО Алексей Макрушин перечислил эти регионы. Среди них оказалась и Челябинская область.
РЭО ранее призвал регионы подключиться к проекту по инвентаризации полигонов с облетом их беспилотниками и построением 3D-моделей. Отказ от участия в проекте грозит регионам невозможностью актуализировать данные. Это также может повлечь переполненность полигонов ТБО.
URA.RU направило запрос в пресс-службу министерства экологии региона. В ведомстве пообещали предоставить комментарий позже.
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