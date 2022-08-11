Челябинску напомнили о необходимости оцифровать мусор

Челябинская область попала в список отстающих регионов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В России 17 регионов не приняли участие в проекте по оцифровке мусорных полигонов, в число которых вошла и Челябинская область. Об этом 12 августа заявил Российский экологический оператор (РЭО).

«Проект направлен на снижение рисков нарушения законодательства в сфере обращения с ТКО. Пока заявки по крупным объектам не подали 17 субъектов РФ», — говорится в сообщении на сайте РЭО.

Заместитель гендиректора РЭО Алексей Макрушин перечислил эти регионы. Среди них оказалась и Челябинская область.

РЭО ранее призвал регионы подключиться к проекту по инвентаризации полигонов с облетом их беспилотниками и построением 3D-моделей. Отказ от участия в проекте грозит регионам невозможностью актуализировать данные. Это также может повлечь переполненность полигонов ТБО.

URA.RU направило запрос в пресс-службу министерства экологии региона. В ведомстве пообещали предоставить комментарий позже.