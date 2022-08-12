В Челябинске порывистый ветер днем 13 августа повалил несколько деревьев. Одно из них, судя по фотографиям очевидцев, упало на припаркованный автомобиль.
«Руставели, 3. Одно дерево уже упало сегодня, второе полгода стоит с табличкой… Администрация, вы за что деньги получаете, за что вам налоги платим? Люди ходят, дети бегают, ждете, когда кого-нибудь убьет?», — написал Альберт Гайсин в группе «Подслушано Ленинский район» в соцсети «ВКонтакте».
В комментариях ему ответили, что жаловаться надо не на администрацию, а на управляющую компанию. Также пользователю посоветовали обратиться в Госжилинспекцию Челябинской области.
Еще одно дерево упало на проезжую часть по улице 250-летия Челябинску. Оно придавило припаркованный около газона на краю дороги автомобиль.
В этот же день из-за ветра на озере Увильды за помощью к спасателям обратились несколько туристов. Они катались на сап-бордах и не смогли совладать с волнами.
Дерево упало на автомобиль на улице 250-летия Челябинску
группа «Я выхожу. Челябинск», «ВКонтакте»
Дерево, упавшее во дворе на Шота Руставели, 3
Альберт Гайсин, «Вконтакте»
Еще одно дерево на Шота Руставели полгода стоит с предупреждающей табличкой
В Челябинске порывистый ветер днем 13 августа повалил несколько деревьев. Одно из них, судя по фотографиям очевидцев, упало на припаркованный автомобиль. «Руставели, 3. Одно дерево уже упало сегодня, второе полгода стоит с табличкой… Администрация, вы за что деньги получаете, за что вам налоги платим? Люди ходят, дети бегают, ждете, когда кого-нибудь убьет?», — написал Альберт Гайсин в группе «Подслушано Ленинский район» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях ему ответили, что жаловаться надо не на администрацию, а на управляющую компанию. Также пользователю посоветовали обратиться в Госжилинспекцию Челябинской области. Еще одно дерево упало на проезжую часть по улице 250-летия Челябинску. Оно придавило припаркованный около газона на краю дороги автомобиль. В этот же день из-за ветра на озере Увильды за помощью к спасателям обратились несколько туристов. Они катались на сап-бордах и не смогли совладать с волнами.