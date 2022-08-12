Деревья упали во дворе одного из домов и вдоль дороги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске порывистый ветер днем 13 августа повалил несколько деревьев. Одно из них, судя по фотографиям очевидцев, упало на припаркованный автомобиль.

«Руставели, 3. Одно дерево уже упало сегодня, второе полгода стоит с табличкой… Администрация, вы за что деньги получаете, за что вам налоги платим? Люди ходят, дети бегают, ждете, когда кого-нибудь убьет?», — написал Альберт Гайсин в группе «Подслушано Ленинский район» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях ему ответили, что жаловаться надо не на администрацию, а на управляющую компанию. Также пользователю посоветовали обратиться в Госжилинспекцию Челябинской области.

Еще одно дерево упало на проезжую часть по улице 250-летия Челябинску. Оно придавило припаркованный около газона на краю дороги автомобиль.

В этот же день из-за ветра на озере Увильды за помощью к спасателям обратились несколько туристов. Они катались на сап-бордах и не смогли совладать с волнами.

Дерево упало на автомобиль на улице 250-летия Челябинску группа «Я выхожу. Челябинск», «ВКонтакте»

Дерево, упавшее во дворе на Шота Руставели, 3 Альберт Гайсин, «Вконтакте»