12 августа 2022

В Челябинске ураганный ветер повалил деревья. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ураган, обрыв проводов. Челябинск, сломанное дерево, обрыв проводов
Деревья упали во дворе одного из домов и вдоль дороги Фото:

В Челябинске порывистый ветер днем 13 августа повалил несколько деревьев. Одно из них, судя по фотографиям очевидцев, упало на припаркованный автомобиль.

«Руставели, 3. Одно дерево уже упало сегодня, второе полгода стоит с табличкой… Администрация, вы за что деньги получаете, за что вам налоги платим? Люди ходят, дети бегают, ждете, когда кого-нибудь убьет?», — написал Альберт Гайсин в группе «Подслушано Ленинский район» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях ему ответили, что жаловаться надо не на администрацию, а на управляющую компанию. Также пользователю посоветовали обратиться в Госжилинспекцию Челябинской области.

Еще одно дерево упало на проезжую часть по улице 250-летия Челябинску. Оно придавило припаркованный около газона на краю дороги автомобиль.

В этот же день из-за ветра на озере Увильды за помощью к спасателям обратились несколько туристов. Они катались на сап-бордах и не смогли совладать с волнами.

Дерево упало на автомобиль на улице 250-летия Челябинску
Дерево, упавшее во дворе на Шота Руставели, 3
Еще одно дерево на Шота Руставели полгода стоит с предупреждающей табличкой

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В Челябинске порывистый ветер днем 13 августа повалил несколько деревьев. Одно из них, судя по фотографиям очевидцев, упало на припаркованный автомобиль. «Руставели, 3. Одно дерево уже упало сегодня, второе полгода стоит с табличкой… Администрация, вы за что деньги получаете, за что вам налоги платим? Люди ходят, дети бегают, ждете, когда кого-нибудь убьет?», — написал Альберт Гайсин в группе «Подслушано Ленинский район» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях ему ответили, что жаловаться надо не на администрацию, а на управляющую компанию. Также пользователю посоветовали обратиться в Госжилинспекцию Челябинской области. Еще одно дерево упало на проезжую часть по улице 250-летия Челябинску. Оно придавило припаркованный около газона на краю дороги автомобиль. В этот же день из-за ветра на озере Увильды за помощью к спасателям обратились несколько туристов. Они катались на сап-бордах и не смогли совладать с волнами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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