13 августа 2022

Свердловские волонтеры спасли кошку, сидевшую на дереве 5 дней

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, кошка, кот, козырек, улица
Кошка провела на дереве пять дней (архивное фото) Фото:

Волонтеры «ЗооСпас» спасли кошку в Верхнем Тагиле (Свердловская область), которая провела на дереве пять дней. Об этом рассказали зоозащитники в сообществе «ЗооСпас в Екатеринбурге» в соцсети «ВКонтакте».

«Кошачьи глаза поблескивают с уровня чуть выше второго этажа. И на такой смехотворной высоте кошка просидела несколько дней. Животное забралось повыше и ушла на конец длинной горизонтальной ветки. Оттуда она уже и была снята удочкой», — рассказали зоозащитники.

Кошка провела пять дней на березе. Волонтер забрала спасенное животное себе, однако на следующий день нашлись хозяева кошки, которым ее передали.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге спасли кота, застрявшего между оконными рамами. По словам зоозащитника, животное в окне могло провисеть больше часа.

Фото:

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Волонтеры «ЗооСпас» спасли кошку в Верхнем Тагиле (Свердловская область), которая провела на дереве пять дней. Об этом рассказали зоозащитники в сообществе «ЗооСпас в Екатеринбурге» в соцсети «ВКонтакте». «Кошачьи глаза поблескивают с уровня чуть выше второго этажа. И на такой смехотворной высоте кошка просидела несколько дней. Животное забралось повыше и ушла на конец длинной горизонтальной ветки. Оттуда она уже и была снята удочкой», — рассказали зоозащитники. Кошка провела пять дней на березе. Волонтер забрала спасенное животное себе, однако на следующий день нашлись хозяева кошки, которым ее передали. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге спасли кота, застрявшего между оконными рамами. По словам зоозащитника, животное в окне могло провисеть больше часа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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