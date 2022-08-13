Свердловские волонтеры спасли кошку, сидевшую на дереве 5 дней

Волонтеры «ЗооСпас» спасли кошку в Верхнем Тагиле (Свердловская область), которая провела на дереве пять дней. Об этом рассказали зоозащитники в сообществе «ЗооСпас в Екатеринбурге» в соцсети «ВКонтакте».
«Кошачьи глаза поблескивают с уровня чуть выше второго этажа. И на такой смехотворной высоте кошка просидела несколько дней. Животное забралось повыше и ушла на конец длинной горизонтальной ветки. Оттуда она уже и была снята удочкой», — рассказали зоозащитники.
Кошка провела пять дней на березе. Волонтер забрала спасенное животное себе, однако на следующий день нашлись хозяева кошки, которым ее передали.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге спасли кота, застрявшего между оконными рамами. По словам зоозащитника, животное в окне могло провисеть больше часа.
Фото: сообщество «ЗооСпас в Екатеринбурге» в соцсети «ВКонтакте»
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Волонтеры «ЗооСпас» спасли кошку в Верхнем Тагиле (Свердловская область), которая провела на дереве пять дней. Об этом рассказали зоозащитники в сообществе «ЗооСпас в Екатеринбурге» в соцсети «ВКонтакте». «Кошачьи глаза поблескивают с уровня чуть выше второго этажа. И на такой смехотворной высоте кошка просидела несколько дней. Животное забралось повыше и ушла на конец длинной горизонтальной ветки. Оттуда она уже и была снята удочкой», — рассказали зоозащитники. Кошка провела пять дней на березе. Волонтер забрала спасенное животное себе, однако на следующий день нашлись хозяева кошки, которым ее передали. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге спасли кота, застрявшего между оконными рамами. По словам зоозащитника, животное в окне могло провисеть больше часа.