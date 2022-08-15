Подчиненный Махонина перешел в команду мэра Перми

16 августа 2022 в 12:48 Размер текста - 17 +

Пустующее кресло замглавы Ленинского района Перми нашло хозяина Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Заместителем главы Ленинского района Перми назначен Вячеслав Вязников, который ранее работал в краевом правительстве. Информация о назначении чиновника указана на сайте района. «Вязников Вячеслав Михайлович, заместитель главы администрации Ленинского района. Осуществляет руководство юридическим, общим, организационным отделом, сектором по работе с обращениями граждан и информированию населения», — указано на сайте. Газета «Коммерсант-Прикамье» отмечает, что ранее Вязников работал в правительстве Пермского края. Там он занимал пост заместителя директора департамента макроэкономики администрации губернатора. Как ранее сообщало URA.RU, в феврале мэр Перми Алексей Демкин сменил главу Ленинского района. Одной из причин источники называли плохую уборку улиц и «недостаточные штрафные санкции к подрядчикам». В июле источники URA.RU сообщили об отставке заместителя главы района Игоря Биткова, чье место и занял Вязников.

Заместителем главы Ленинского района Перми назначен Вячеслав Вязников, который ранее работал в краевом правительстве. Информация о назначении чиновника указана на сайте района. «Вязников Вячеслав Михайлович, заместитель главы администрации Ленинского района. Осуществляет руководство юридическим, общим, организационным отделом, сектором по работе с обращениями граждан и информированию населения», — указано на сайте. Газета «Коммерсант-Прикамье» отмечает, что ранее Вязников работал в правительстве Пермского края. Там он занимал пост заместителя директора департамента макроэкономики администрации губернатора. Как ранее сообщало URA.RU, в феврале мэр Перми Алексей Демкин сменил главу Ленинского района. Одной из причин источники называли плохую уборку улиц и «недостаточные штрафные санкции к подрядчикам». В июле источники URA.RU сообщили об отставке заместителя главы района Игоря Биткова, чье место и занял Вязников.