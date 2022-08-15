15 августа 2022

Подчиненный Махонина перешел в команду мэра Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый день без Попова. Сургут, кабинет чиновника
Пустующее кресло замглавы Ленинского района Перми нашло хозяина Фото:

Заместителем главы Ленинского района Перми назначен Вячеслав Вязников, который ранее работал в краевом правительстве. Информация о назначении чиновника указана на сайте района.

«Вязников Вячеслав Михайлович, заместитель главы администрации Ленинского района. Осуществляет руководство юридическим, общим, организационным отделом, сектором по работе с обращениями граждан и информированию населения», — указано на сайте.

Газета «Коммерсант-Прикамье» отмечает, что ранее Вязников работал в правительстве Пермского края. Там он занимал пост заместителя директора департамента макроэкономики администрации губернатора.

Как ранее сообщало URA.RU, в феврале мэр Перми Алексей Демкин сменил главу Ленинского района. Одной из причин источники называли плохую уборку улиц и «недостаточные штрафные санкции к подрядчикам». В июле источники URA.RU сообщили об отставке заместителя главы района Игоря Биткова, чье место и занял Вязников.

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Заместителем главы Ленинского района Перми назначен Вячеслав Вязников, который ранее работал в краевом правительстве. Информация о назначении чиновника указана на сайте района. «Вязников Вячеслав Михайлович, заместитель главы администрации Ленинского района. Осуществляет руководство юридическим, общим, организационным отделом, сектором по работе с обращениями граждан и информированию населения», — указано на сайте. Газета «Коммерсант-Прикамье» отмечает, что ранее Вязников работал в правительстве Пермского края. Там он занимал пост заместителя директора департамента макроэкономики администрации губернатора. Как ранее сообщало URA.RU, в феврале мэр Перми Алексей Демкин сменил главу Ленинского района. Одной из причин источники называли плохую уборку улиц и «недостаточные штрафные санкции к подрядчикам». В июле источники URA.RU сообщили об отставке заместителя главы района Игоря Биткова, чье место и занял Вязников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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