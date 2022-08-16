Тюменца оштрафовали на сотни долларов за полет без прав

17 августа 2022 в 12:32 Размер текста - 17 +

За запуск беспилотника мужчина отдал практически две минимальные зарплаты Фото: Сергей Русанов © URA.RU Житель Тюмени получил штраф в 30 тысяч рублей (488 долларов по курсу ЦБ РФ) за запуск квадрокоптера в одном из коттеджных поселков, так как не имел права на полеты дрона. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. «В июне житель Тюмени без разрешения органа обслуживания воздушного движения запустил квадрокоптер в районе коттеджного поселка „Альпийская долина“. За это на него было возбуждено административное дело, окончившееся назначением штрафа в 30 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба в своем канале в Telegram. Мужчину обвинили по ч.2 ст. 11.4 КоАП РФ, то есть в том, что он взлетел, не имея прав на занятие воздушного пространства. Сам тюменец пояснил, что просто хотел проверить, работает ли беспилотник. Ранее URA.RU писало, что жительница Тюмени была жестко досмотрена в аэропорту Египта. Девушку остановили на контроле при выезде из курортной страны, так как в ее багаже нашли дрон, провоз которых запрещен Минобороны.

Житель Тюмени получил штраф в 30 тысяч рублей (488 долларов по курсу ЦБ РФ) за запуск квадрокоптера в одном из коттеджных поселков, так как не имел права на полеты дрона. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. «В июне житель Тюмени без разрешения органа обслуживания воздушного движения запустил квадрокоптер в районе коттеджного поселка „Альпийская долина“. За это на него было возбуждено административное дело, окончившееся назначением штрафа в 30 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба в своем канале в Telegram. Мужчину обвинили по ч.2 ст. 11.4 КоАП РФ, то есть в том, что он взлетел, не имея прав на занятие воздушного пространства. Сам тюменец пояснил, что просто хотел проверить, работает ли беспилотник. Ранее URA.RU писало, что жительница Тюмени была жестко досмотрена в аэропорту Египта. Девушку остановили на контроле при выезде из курортной страны, так как в ее багаже нашли дрон, провоз которых запрещен Минобороны.