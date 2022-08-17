В Екатеринбурге из окна высотки выпал мужчина

Инцидент произошел в районе 15:30 Фото: читатель URA.RU

В Екатеринбурге из окна высотки на ул. Луначарского, 221 выпал молодой человек. Инцидент, по словам очевидцев, произошел около 15:30. В обстоятельствах происшествия сейчас разбираются силовики.

«Мимо проходили. Странно, что крови нет. Мертвого выкинули, наверное, — цитирует одного из очевидцев портал E1.ru. — Окна в доме все закрыты, там лоджии общие есть». Другой собеседник уточнил, что это якобы уже второй подобный случай в 2022-м.

На фото, которым с URA.RU поделился читатель, видно, что на месте работают сотрудники полиции. Однако в городском УМВД корреспондента перенаправили в Следственный комитет. Там от комментариев воздерживаются.