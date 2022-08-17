В России замедлилась инфляция

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Инфляция по итогам недели составила 14,87% Фото:
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Цены на товары в России

Годовая инфляция в России замедлилась на 0,13% и составила 14,87% по итогам недели с 9 по 15 августа. Это следует из отчета Минэкономразвития, опубликованного на официальном сайте ведомства.

«В годовом выражении темпы роста цен снизились до 14,87% г/г.», — говорится в документе. Неделей ранее годовая инфляция составляла 15,01%. В Росстате зафиксировали снижение цен на большинство продуктов.

Ранее Минэкономразвития спрогнозировало инфляцию в 13,4% по итогам 2022 года. В 2023 ведомство ожидает рост цен на 5,5%.

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Годовая инфляция в России замедлилась на 0,13% и составила 14,87% по итогам недели с 9 по 15 августа. Это следует из отчета Минэкономразвития, опубликованного на официальном сайте ведомства. «В годовом выражении темпы роста цен снизились до 14,87% г/г.», — говорится в документе. Неделей ранее годовая инфляция составляла 15,01%. В Росстате зафиксировали снижение цен на большинство продуктов. Ранее Минэкономразвития спрогнозировало инфляцию в 13,4% по итогам 2022 года. В 2023 ведомство ожидает рост цен на 5,5%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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