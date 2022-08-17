В России замедлилась инфляция

Инфляция по итогам недели составила 14,87%
новость из сюжетаЦены на товары в России
Годовая инфляция в России замедлилась на 0,13% и составила 14,87% по итогам недели с 9 по 15 августа. Это следует из отчета Минэкономразвития, опубликованного на официальном сайте ведомства.
«В годовом выражении темпы роста цен снизились до 14,87% г/г.», — говорится в документе. Неделей ранее годовая инфляция составляла 15,01%. В Росстате зафиксировали снижение цен на большинство продуктов.
Ранее Минэкономразвития спрогнозировало инфляцию в 13,4% по итогам 2022 года. В 2023 ведомство ожидает рост цен на 5,5%.
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