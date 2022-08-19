Покупатели «Чижика» в Челябинске пожаловались на пустые прилавки

По утрам в «Чижике» покупатели сталкиваются с отсутствием товаров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Покупательницу из Челябинска возмутили пустые прилавки в недавно открытом магазине «Чижик» на улице Зальцмана в Чурилово. Как женщина сообщила URA.RU, такая картина наблюдается несколько дней подряд.

«В Челябинске на Зальцмана через два дня после открытия абсолютно пусто. Хочется, чтобы ассортимент, пусть и небольшой, но был», — написала Валентина Вершинина в паблике «Чижик» соцсети «ВКонтакте».

Покупательница рассказала URA.RU, что товары отсутствуют до обеда, а ближе к вечеру полки заполняются. Чтобы приобрести сахар, яйца и охлажденную курицу, надо отправляться в торговую точку к 16 часам. По хозтоварам ситуация еще печальней: их разобрали после открытия магазина 15 августа, и с тех пор полки полупустые.

На отправленный запрос в «Чижике» ответили: торговая сеть держит баланс товаров, чтобы они всегда были свежими, но процессы доставки корректируются. Такой же ответ получила и покупательница магазина.

Первые магазины X5 Retail Group «Чижик» заработали в Челябинске 15 августа на улицах Зальцмана и Российской. Всего к 19 августа в областной столице открылось четыре точки, однако в итоге их будет более 10. Также магазины сети заработали в Кунашаке, Копейске и Троицке. Как сообщил сайт бренда, до конца августа откроется еще 3 объекта — в Челябинске, Копейске и Долгодеревенском. Сеть работает в формате жесткого дискаунтера.