Продажа свердловской ГРЭС спровоцирует снижение зарплат рабочих

Продажа Enel Среднеуральской ГРЭС может повлечь за собой снижение зарплат сотрудников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В случае продажи «Среднеуральской ГРЭС» (станция итальянского концерна Enel) Лукойлу и фонду «Газпромбанк-Фрезия» на предприятии может произойти реорганизация работы по примеру ранних лет. По словам источника URA.RU, это повлечет за собой увеличение количества сотрудников и понижение заработной платы.

«Реорганизация „ЕЭС России“ в 2008 году повлекла за собой реорганизацию и на среднеуральской станции. С советских времен на предприятии сложилась строгая система, а новый владелец в лице иностранной компании решил эту систему реформировать. Одним из весомых минусов нововведений стало сокращение количества персонала. В связи с этим увеличилась интенсивность труда, но вместе с ней и заработная плата. Теперь же, в случае продажи ГРЭС, новый владелец может вернуть старую систему», — считает источник.

При этом вероятный возврат к прежней системе, когда сотрудников было намного больше, повлияет на нынешних работников. «По моему мнению логичным был бы возврат к прежней системе и активный прием на работу персонала, заинтересованного в работе на крупном предприятии. Это будет расцениваться как шаг в лучшую сторону, хоть и повлечет за собой снижении зарплат нынешних работников», — подытожил он.

Ранее URA.RU сообщало, что Enel собиралась продать «Энел Россия» Лукойлу и фонду «Газпромбанк-Фрезия». Объявленная сделка по продаже Среднеуральской ГРЭС оказалась заморожена из-за указа правительства РФ, согласно которому западным инвесторам в энергетике до 31 декабря запрещено выходить из российского бизнеса. При этом источники агентства давно передавали, что Enel придется продать Среднеуральскую ГРЭС с большой скидкой.

Среднеуральская ГРЭС — тепловая газовая электростанция, на которую приходится около 30% тепловой энергии и горячего водоснабжения, потребляемых Екатеринбургом. Также она обеспечивает на 100% теплом и горячей водой близлежащие города — Верхнюю Пышму и Среднеуральск. Доля выработки электрической энергии СУГРЭС в энергосистеме Свердловской области составляет около 10%. Enel владеет активами в России через ПАО «Энел Россия», зарегистрированное Екатеринбурге. Всего компании принадлежат три ГРЭС в России.

В конце февраля Россия начала спецоперацию на Украине, после чего Евросоюз и США ввели санкции в отношении РФ, а западные компании начали массово покидать российский рынок. Президент России Владимир Путин заявлял, что эти шаги «имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами».