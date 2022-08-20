20 августа 2022

Синоптики прогнозируют жару в Свердловской области

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Жара. Тюмень, водоем, лето, жара, купание
Температура воздуха в регионе поднимется до 30 градусов Фото:

Средняя температура воздуха в Свердловской области в ближайшую неделю составит 26-31 градусов тепла. В регионе установится теплая и сухая погода, сообщает уральский Гидрометцентр на официальном сайте.

«22-26 августа под влиянием антициклона на Урале ожидается жаркая сухая погода — днем 26-31 градусов. В конце недели антициклон потеснится, отступая на юг России. Под влиянием атмосферного фронта, который надвинется с севера, в выходные и в начале последней недели лета вероятны кратковременные дожди и понижение температуры — 21-26° и 17-22° на севере», — рассказали синоптики.

Жаркая погода установилась не только в Екатеринбурге. 30-градусное тепло распространилось на север почти до арктического побережья Коми.

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Средняя температура воздуха в Свердловской области в ближайшую неделю составит 26-31 градусов тепла. В регионе установится теплая и сухая погода, сообщает уральский Гидрометцентр на официальном сайте. «22-26 августа под влиянием антициклона на Урале ожидается жаркая сухая погода — днем 26-31 градусов. В конце недели антициклон потеснится, отступая на юг России. Под влиянием атмосферного фронта, который надвинется с севера, в выходные и в начале последней недели лета вероятны кратковременные дожди и понижение температуры — 21-26° и 17-22° на севере», — рассказали синоптики. Жаркая погода установилась не только в Екатеринбурге. 30-градусное тепло распространилось на север почти до арктического побережья Коми.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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