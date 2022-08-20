Синоптики прогнозируют жару в Свердловской области

21 августа 2022 в 18:25 Размер текста - 17 +

Температура воздуха в регионе поднимется до 30 градусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Средняя температура воздуха в Свердловской области в ближайшую неделю составит 26-31 градусов тепла. В регионе установится теплая и сухая погода, сообщает уральский Гидрометцентр на официальном сайте. «22-26 августа под влиянием антициклона на Урале ожидается жаркая сухая погода — днем 26-31 градусов. В конце недели антициклон потеснится, отступая на юг России. Под влиянием атмосферного фронта, который надвинется с севера, в выходные и в начале последней недели лета вероятны кратковременные дожди и понижение температуры — 21-26° и 17-22° на севере», — рассказали синоптики. Жаркая погода установилась не только в Екатеринбурге. 30-градусное тепло распространилось на север почти до арктического побережья Коми.

Средняя температура воздуха в Свердловской области в ближайшую неделю составит 26-31 градусов тепла. В регионе установится теплая и сухая погода, сообщает уральский Гидрометцентр на официальном сайте. «22-26 августа под влиянием антициклона на Урале ожидается жаркая сухая погода — днем 26-31 градусов. В конце недели антициклон потеснится, отступая на юг России. Под влиянием атмосферного фронта, который надвинется с севера, в выходные и в начале последней недели лета вероятны кратковременные дожди и понижение температуры — 21-26° и 17-22° на севере», — рассказали синоптики. Жаркая погода установилась не только в Екатеринбурге. 30-градусное тепло распространилось на север почти до арктического побережья Коми.