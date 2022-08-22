Свердловчане обнаружили в Тагильском пруду воду химически-зеленого цвета (архивное фото) Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Жители Нижнего Тагила возмутились химически-зеленым цветом воды в Тагильском пруду. Об этом рассказали очевидцы.

«Хотели с мужем порыбачить на Тагильском пруду, возле недавно построенного Луганского моста. По всему берегу химически-зеленая цветом вода с отвратительным запахом», — рассказали очевидцы сообществу «[ТТ] Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в отдел по экологии и природопользованию в Нижнем Тагиле. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в реку Исеть в Екатеринбурге попали отходы зеленого цвета. Также агентство рассказывало, что в Каменске-Уральском жители жалуются на появившуюся свалку мусора, часть отходов попадает в городскую реку.