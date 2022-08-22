22 августа 2022

Тагильчане возмутились водой химического цвета в городском пруду. Видео

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Путевые фото. Нижний Тагил -Восточный - Верхотурье - Гари, река, пейзаж, природа, луна, вечер
Свердловчане обнаружили в Тагильском пруду воду химически-зеленого цвета (архивное фото) Фото:

Жители Нижнего Тагила возмутились химически-зеленым цветом воды в Тагильском пруду. Об этом рассказали очевидцы.

«Хотели с мужем порыбачить на Тагильском пруду, возле недавно построенного Луганского моста. По всему берегу химически-зеленая цветом вода с отвратительным запахом», — рассказали очевидцы сообществу «[ТТ] Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в отдел по экологии и природопользованию в Нижнем Тагиле. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в реку Исеть в Екатеринбурге попали отходы зеленого цвета. Также агентство рассказывало, что в Каменске-Уральском жители жалуются на появившуюся свалку мусора, часть отходов попадает в городскую реку.

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Жители Нижнего Тагила возмутились химически-зеленым цветом воды в Тагильском пруду. Об этом рассказали очевидцы. «Хотели с мужем порыбачить на Тагильском пруду, возле недавно построенного Луганского моста. По всему берегу химически-зеленая цветом вода с отвратительным запахом», — рассказали очевидцы сообществу «[ТТ] Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU отправил запрос в отдел по экологии и природопользованию в Нижнем Тагиле. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в реку Исеть в Екатеринбурге попали отходы зеленого цвета. Также агентство рассказывало, что в Каменске-Уральском жители жалуются на появившуюся свалку мусора, часть отходов попадает в городскую реку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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