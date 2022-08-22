Жители Нижнего Тагила возмутились химически-зеленым цветом воды в Тагильском пруду. Об этом рассказали очевидцы.
«Хотели с мужем порыбачить на Тагильском пруду, возле недавно построенного Луганского моста. По всему берегу химически-зеленая цветом вода с отвратительным запахом», — рассказали очевидцы сообществу «[ТТ] Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».
Корреспондент URA.RU отправил запрос в отдел по экологии и природопользованию в Нижнем Тагиле. На момент публикации новости ответ не был получен.
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Жители Нижнего Тагила возмутились химически-зеленым цветом воды в Тагильском пруду. Об этом рассказали очевидцы. «Хотели с мужем порыбачить на Тагильском пруду, возле недавно построенного Луганского моста. По всему берегу химически-зеленая цветом вода с отвратительным запахом», — рассказали очевидцы сообществу «[ТТ] Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU отправил запрос в отдел по экологии и природопользованию в Нижнем Тагиле. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в реку Исеть в Екатеринбурге попали отходы зеленого цвета. Также агентство рассказывало, что в Каменске-Уральском жители жалуются на появившуюся свалку мусора, часть отходов попадает в городскую реку.