Екатеринбургский депутат-критик СВО вышел на свободу

Алексей Холодарев был задержан 10 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Холодарев вышел из спецприемника, где отбывал административный арест за демонстрацию экстремистских материалов в соцсетях. Информацию, появившуюся в местных СМИ, подтвердил URA.RU адвокат политика Алексей Бушмаков.

Сам Холодарев на момент публикации был недоступен для комментариев. «[Есть ли у Алексея претензии к условиям содержания?] Мы это с ним не обсуждали», — сказал Бушмаков. Также, по его словам, пока не решено, будет ли Холодарев оспаривать свой арест в кассации.

Как писало URA.RU, депутата арестовали на 14 суток 10 августа. Поводом послужило то, что в 2017 году он репостнула на свою страницу в соцсети «ВКонтакте» фильм «Он вам не Димон», подготовленный ФБК (внесен в реестр НКО-иноагентов и признан экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена).

В июне суды дважды штрафовали Холодарева по статье о дискредитации армии РФ. Он неоднократно публично критиковал спецоперацию РФ на Украине. А власти ломали голову, как лишить Холодарева мандата. Но оказалось, что рычагов воздействия нет: поскольку депутат в 2018 году избирался по спискам (от «Справедливой России», которая спешно исключила его из своих рядов), покинуть гордуму он может только по собственному желанию.