Пермские власти ответят в суде из-за автобусной остановки

Предметом судебных разбирательств свердловского бизнесмена и пермского минтранса стал остановочный пункт (архивное фото) Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермские власти стали ответчиками в суде из-за автобусной остановки. Истцом по делу, которое рассмотрит краевой арбитражный суд, выступает ООО «Уралэкспресс». Ответчиком выступит краевое правительство в лице министерства транспорта Пермского края, указано в картотеке на сайте суда.

«Заявление ООО „Уралэкспресс“ принять к производству арбитражного суда Пермского края. Привлечь к участию в деле в качестве заинтересованного лица — министерство транспорта Пермского края. Назначить дело к рассмотрению в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на 28 сентября», — говорится в определении суда.

Речь идет об остановочном пункте, расположенном в поселке Промысла Горнозаводского округа. Истец добивается разрешения использовать его как начальный и конечный остановочный пункт. Согласно данным Федеральной налоговой службы, организация «Уралэкспресс» зарегистрирована в поселке Нижняя Тура Свердловской области. Ее генеральным директором является Мстислав Назаров. Основной вид деятельности предприятия — регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении.

Состояние остановочных пунктов в Перми стало одним из главных вопросов горожан к власти после проведения транспортной реформы. URA.RU писало, что большинство горожан назвали ее итоги неудовлетворительными.