Челябинец до смерти забил родную бабушку

26 августа 2022 в 18:30 Размер текста - 17 +

Убийцу 71-летней пенсионерки осудили на 15 лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель Челябинска осужден за убийство родной бабушки, которая отказала ему помочь материально. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина напал на пенсионерку и нанес ей множество ударов ножом, а также душил шнуром. «В суде установлено, что подсудимый в августе 2021 года, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, пришел в квартиру своей бабушки по улице Агалакова. После отказа пожилой женщины помочь ему материально, он напал на нее и нанес множество ударов металлическим ключом и ножом», — сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. Затем мужчина перекрыл потерпевшей доступ воздуха резиновой трубкой медицинского тонометра, но трубка порвалась. И тогда он задушил ее найденным на месте шнуром. Смерть 71-летней пенсионерки наступила в результате тупой травмы шеи. После убийства злоумышленник похитил из квартиры денежные средства в сумме 2 тыс. 500 рублей и телевизор стоимостью 3 тыс. 107 рублей, который сдал в ломбард. Челябинский областной суд вынес приговор в отношении 25-летнего жителя в виде лишения свободы сроком на 15 лет. Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений).

Житель Челябинска осужден за убийство родной бабушки, которая отказала ему помочь материально. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина напал на пенсионерку и нанес ей множество ударов ножом, а также душил шнуром. «В суде установлено, что подсудимый в августе 2021 года, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, пришел в квартиру своей бабушки по улице Агалакова. После отказа пожилой женщины помочь ему материально, он напал на нее и нанес множество ударов металлическим ключом и ножом», — сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. Затем мужчина перекрыл потерпевшей доступ воздуха резиновой трубкой медицинского тонометра, но трубка порвалась. И тогда он задушил ее найденным на месте шнуром. Смерть 71-летней пенсионерки наступила в результате тупой травмы шеи. После убийства злоумышленник похитил из квартиры денежные средства в сумме 2 тыс. 500 рублей и телевизор стоимостью 3 тыс. 107 рублей, который сдал в ломбард. Челябинский областной суд вынес приговор в отношении 25-летнего жителя в виде лишения свободы сроком на 15 лет. Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений).