Западные СМИ намеренно раздувают «исходящую от России угрозу», считает Рэмзи Нардини Фото: Размик Закарян © URA.RU

Государственные СМИ и деятели Запада вводят граждан своих стран в заблуждение, активно навязывая им антироссийскую повестку. Об этом в американском издании The National Interest пишет Рэмзи Нардини, кандидат политических наук и доктор философии.

По словам Нардини, западные СМИ намеренно раздувают «исходящую от России угрозу». Манипулируя общественным восприятием, они хотят добиться от граждан поддержи политических действий западных лидеров и оправдать рискованный и дорогостоящий политический курс.

«Это помогает оправдать дорогостоящую и рискованную политику, которая в противном случае не смогла бы заслужить достаточную политическую и общественную поддержку» — пишет Нардини. Его слова приводит The National Interest.

Россия начала спецоперацию на Украине утром 24 февраля. Главные ее цели, по словам президента РФ Владимира Путина — это защита жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ и националистов, денацификация и демилитаризация Украины.

Запад в этом конфликте выступил как сторонник Украины, оказывая ей значительную финансовую помощь, а также помощь в поставках вооружения.