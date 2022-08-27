National Interest: Запад жестоко обманули насчет Украины и России

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Западные СМИ намеренно раздувают «исходящую от России угрозу», считает Рэмзи Нардини Фото:

Государственные СМИ и деятели Запада вводят граждан своих стран в заблуждение, активно навязывая им антироссийскую повестку. Об этом в американском издании The National Interest пишет Рэмзи Нардини, кандидат политических наук и доктор философии.

По словам Нардини, западные СМИ намеренно раздувают «исходящую от России угрозу». Манипулируя общественным восприятием, они хотят добиться от граждан поддержи политических действий западных лидеров и оправдать рискованный и дорогостоящий политический курс.

«Это помогает оправдать дорогостоящую и рискованную политику, которая в противном случае не смогла бы заслужить достаточную политическую и общественную поддержку» — пишет Нардини. Его слова приводит The National Interest.

Россия начала спецоперацию на Украине утром 24 февраля. Главные ее цели, по словам президента РФ Владимира Путина — это защита жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ и националистов, денацификация и демилитаризация Украины.

Запад в этом конфликте выступил как сторонник Украины, оказывая ей значительную финансовую помощь, а также помощь в поставках вооружения.

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Государственные СМИ и деятели Запада вводят граждан своих стран в заблуждение, активно навязывая им антироссийскую повестку. Об этом в американском издании The National Interest пишет Рэмзи Нардини, кандидат политических наук и доктор философии. По словам Нардини, западные СМИ намеренно раздувают «исходящую от России угрозу». Манипулируя общественным восприятием, они хотят добиться от граждан поддержи политических действий западных лидеров и оправдать рискованный и дорогостоящий политический курс. «Это помогает оправдать дорогостоящую и рискованную политику, которая в противном случае не смогла бы заслужить достаточную политическую и общественную поддержку» — пишет Нардини. Его слова приводит The National Interest. Россия начала спецоперацию на Украине утром 24 февраля. Главные ее цели, по словам президента РФ Владимира Путина — это защита жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ и националистов, денацификация и демилитаризация Украины. Запад в этом конфликте выступил как сторонник Украины, оказывая ей значительную финансовую помощь, а также помощь в поставках вооружения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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