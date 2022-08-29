Тюменский депутат погибла в ДТП в Пермском крае

29 августа 2022 в 17:18 Размер текста - 17 +

Смертельное ДТП случилось 28 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Ишимской городской думы Елена Бочкарева погибла в ДТП в Пермском крае. О трагедии сообщается на странице в соцсетях телекомпании «Ишим ТВ», которую возглавляла депутат. «28 августа трагически ушла из жизни главный редактор медиахолдинга „Ишим ТВ“, депутат Ишимской городской думы Елена Михайловна Бочкарева», — говорится в сообщении телекомпании. Информацию о том, что депутат погибла в автомобильной аварии URA.RU подтвердили в региональном отделении партии «Единая Россия», от которой Бочкарева избиралась в гордуму Ишима. По информации городского паблика «Ишим пере подслушано», ДТП произошло в Пермском крае. В пермской полиции подтвердили факт ДТП, не называя имени погибшей «По предварительной информации, трактор МТЗ-82 с прицепом ехал по второстепенной дороге. Выезжая на трассу, 48-летний водитель трактора не уступил дорогу автомобилю „BMW“ и столкнулся с ним. В результате аварии пассажирка иномарки погибла на месте происшествия. Водитель и еще один пассажир легковушки получили травмы различной степени тяжести. Оба пострадавших были госпитализированы», — рассказали в ведомстве. Бочкарева погибла на 52-м году жизни. У нее остался сын.

Депутат Ишимской городской думы Елена Бочкарева погибла в ДТП в Пермском крае. О трагедии сообщается на странице в соцсетях телекомпании «Ишим ТВ», которую возглавляла депутат. «28 августа трагически ушла из жизни главный редактор медиахолдинга „Ишим ТВ“, депутат Ишимской городской думы Елена Михайловна Бочкарева», — говорится в сообщении телекомпании. Информацию о том, что депутат погибла в автомобильной аварии URA.RU подтвердили в региональном отделении партии «Единая Россия», от которой Бочкарева избиралась в гордуму Ишима. По информации городского паблика «Ишим пере подслушано», ДТП произошло в Пермском крае. В пермской полиции подтвердили факт ДТП, не называя имени погибшей «По предварительной информации, трактор МТЗ-82 с прицепом ехал по второстепенной дороге. Выезжая на трассу, 48-летний водитель трактора не уступил дорогу автомобилю „BMW“ и столкнулся с ним. В результате аварии пассажирка иномарки погибла на месте происшествия. Водитель и еще один пассажир легковушки получили травмы различной степени тяжести. Оба пострадавших были госпитализированы», — рассказали в ведомстве. Бочкарева погибла на 52-м году жизни. У нее остался сын.