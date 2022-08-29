Мальчик получил ушибы, спас его отец Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Канализационный колодец в микрорайоне Чурилово в Челябинске, куда 10 августа упал двухлетний мальчик, оказался бесхозным. Теперь власти Челябинска должны принять меры к постановке его на учет. Об этом URA.RU рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

«Прокуратурой проведена проверка по факту падения двухлетнего ребенка в открытый канализационный люк во дворе многоквартирного дома № 65а по улице 2-я Эльтонская. Установлено, что объект инженерной инфраструктуры в собственности МУП „ПОВВ“, администрации Тракторозаводского района, а также в реестре муниципального имущества города Челябинска не значится. В связи с этим не обеспечивается безопасность объекта, возможно возникновение чрезвычайной ситуации и нарушение прав неопределенного круга лиц», — рассказала Наталья Мамаева.

Главе города внесено представление с требованием принять меры о постановке на учет бесхозяйного колодца, а по возможности рассмотреть вопрос о его демонтаже. Колодец реально опасен для жителей, так как имеет глубину в 3,5 метра, наполнен водой, прикрыт не крышкой и бетонными балками, в щель между которыми и провалился ребенок. Мальчик получил травмы и был спасен отцом.