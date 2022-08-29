В Челябинске колодец, куда упал ребенок, оказался бесхозным. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пустой город. Обстановка с карантином в Челябинске. Челябинск, люк, колодец, пустая улица
Мальчик получил ушибы, спас его отец Фото:

Канализационный колодец в микрорайоне Чурилово в Челябинске, куда 10 августа упал двухлетний мальчик, оказался бесхозным. Теперь власти Челябинска должны принять меры к постановке его на учет. Об этом URA.RU рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

«Прокуратурой проведена проверка по факту падения двухлетнего ребенка в открытый канализационный люк во дворе многоквартирного дома № 65а по улице 2-я Эльтонская. Установлено, что объект инженерной инфраструктуры в собственности МУП „ПОВВ“, администрации Тракторозаводского района, а также в реестре муниципального имущества города Челябинска не значится. В связи с этим не обеспечивается безопасность объекта, возможно возникновение чрезвычайной ситуации и нарушение прав неопределенного круга лиц», — рассказала Наталья Мамаева.

Главе города внесено представление с требованием принять меры о постановке на учет бесхозяйного колодца, а по возможности рассмотреть вопрос о его демонтаже. Колодец реально опасен для жителей, так как имеет глубину в 3,5 метра, наполнен водой, прикрыт не крышкой и бетонными балками, в щель между которыми и провалился ребенок. Мальчик получил травмы и был спасен отцом.

Открытый колодец находится под этими блоками, за него никто не отвечает

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

Канализационный колодец в микрорайоне Чурилово в Челябинске, куда 10 августа упал двухлетний мальчик, оказался бесхозным. Теперь власти Челябинска должны принять меры к постановке его на учет. Об этом URA.RU рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева. «Прокуратурой проведена проверка по факту падения двухлетнего ребенка в открытый канализационный люк во дворе многоквартирного дома № 65а по улице 2-я Эльтонская. Установлено, что объект инженерной инфраструктуры в собственности МУП „ПОВВ“, администрации Тракторозаводского района, а также в реестре муниципального имущества города Челябинска не значится. В связи с этим не обеспечивается безопасность объекта, возможно возникновение чрезвычайной ситуации и нарушение прав неопределенного круга лиц», — рассказала Наталья Мамаева. Главе города внесено представление с требованием принять меры о постановке на учет бесхозяйного колодца, а по возможности рассмотреть вопрос о его демонтаже. Колодец реально опасен для жителей, так как имеет глубину в 3,5 метра, наполнен водой, прикрыт не крышкой и бетонными балками, в щель между которыми и провалился ребенок. Мальчик получил травмы и был спасен отцом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...