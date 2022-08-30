В вагонах перевозили глину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вагоны с глиной сошли с рельс на станции Нижне-Увельской в Челябинской области. Причиной ЧП стали гнилые шпалы, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

«На пути необщего пользования АОР «Народное предприятие «Челябинское рудоуправление», примыкающем к станции Нижне-Увельская ЮУЖД, при подаче 40 вагонов на путь общего пользования локомотивом произошел сход восьми груженных глиной вагонов. Два из них опрокинулись на бок», — говорится в сообщении ведомства.

ЧП на движение поездов не повлияло. Пострадавших нет. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Предварительная причина схода вагонов — ненадлежащее содержание железнодорожного пути, гнилость шпал.