30 августа 2022

Вагоны сошли с рельс в Челябинской области из-за гнилых шпал. Фото

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Железнодорожная станция, горка и вокзал. РЖД. Челябинск, поезд, вагон, грузовой поезд, сырье для металлургии
В вагонах перевозили глину Фото:

Вагоны с глиной сошли с рельс на станции Нижне-Увельской в Челябинской области. Причиной ЧП стали гнилые шпалы, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

«На пути необщего пользования АОР «Народное предприятие «Челябинское рудоуправление», примыкающем к станции Нижне-Увельская ЮУЖД, при подаче 40 вагонов на путь общего пользования локомотивом произошел сход восьми груженных глиной вагонов. Два из них опрокинулись на бок», — говорится в сообщении ведомства.

ЧП на движение поездов не повлияло. Пострадавших нет. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Предварительная причина схода вагонов — ненадлежащее содержание железнодорожного пути, гнилость шпал.

Причиной ЧП стали гнилые шпалы

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Вагоны с глиной сошли с рельс на станции Нижне-Увельской в Челябинской области. Причиной ЧП стали гнилые шпалы, сообщает Уральская транспортная прокуратура. «На пути необщего пользования АОР «Народное предприятие «Челябинское рудоуправление», примыкающем к станции Нижне-Увельская ЮУЖД, при подаче 40 вагонов на путь общего пользования локомотивом произошел сход восьми груженных глиной вагонов. Два из них опрокинулись на бок», — говорится в сообщении ведомства. ЧП на движение поездов не повлияло. Пострадавших нет. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Предварительная причина схода вагонов — ненадлежащее содержание железнодорожного пути, гнилость шпал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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