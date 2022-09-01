В Пермском крае соратники Путина просят у властей денег на флаги

В Пермском крае активисты ОНФ просят чиновников закупить флагштоки для школ

02 сентября 2022 в 20:21 Размер текста - 17 +

Флагштоками оснащены менее половины школ Пермского края Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае активисты президентского движения «Общероссийский народный фронт» обратились к властям с просьбой закупить в региональные школы флагштоки для российских флагов. В региональном ОНФ выяснили, что ими оборудованы менее половины образовательных учреждений. «Глава государства поручил рассмотреть вопросы об использовании госсимволов в общеобразовательных организациях и о финансировании таких расходов. Народный фронт провел мониторинг обеспеченности флагштоками школ в 27 муниципалитетах — всего 538 учреждений. На их территориях, в зале или на площадке рядом со школой, есть только 231 флагшток, при этом в Карагайском, Юрлинском, Краснокамском районах и в Губахе — ни одного, а 100-процентную оснащенность показал только Кочевский район», — сообщили в региональном ОНФ. В реготделении ОНФ также добавили, что к 2024 году места для размещения государственной символики должны появиться во всех учебных заведениях Пермского края. В связи с этим активисты президентского движения обратились в органы управления образованием с просьбой выделить средства на закупку флагштоков. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае активисты ОНФ привлекли прокуратуру для восстановления объекта культурного наследия. Волонтеры хотят привести в порядок историческую часть Комсомольского проспекта в Перми.

В Пермском крае активисты президентского движения «Общероссийский народный фронт» обратились к властям с просьбой закупить в региональные школы флагштоки для российских флагов. В региональном ОНФ выяснили, что ими оборудованы менее половины образовательных учреждений. «Глава государства поручил рассмотреть вопросы об использовании госсимволов в общеобразовательных организациях и о финансировании таких расходов. Народный фронт провел мониторинг обеспеченности флагштоками школ в 27 муниципалитетах — всего 538 учреждений. На их территориях, в зале или на площадке рядом со школой, есть только 231 флагшток, при этом в Карагайском, Юрлинском, Краснокамском районах и в Губахе — ни одного, а 100-процентную оснащенность показал только Кочевский район», — сообщили в региональном ОНФ. В реготделении ОНФ также добавили, что к 2024 году места для размещения государственной символики должны появиться во всех учебных заведениях Пермского края. В связи с этим активисты президентского движения обратились в органы управления образованием с просьбой выделить средства на закупку флагштоков. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае активисты ОНФ привлекли прокуратуру для восстановления объекта культурного наследия. Волонтеры хотят привести в порядок историческую часть Комсомольского проспекта в Перми.