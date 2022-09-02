Макаревич* прокомментировал признание себя иноагентом в России

Певец Андрей Макаревич* заявил, что не считает себя иностранным агентом

03 сентября 2022 в 01:25 Размер текста - 17 +

Андрей Макаревич заявил, что не считает себя иностранным агентом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Рок-музыкант Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов) заявил, что не считает себя иностранным агентом. Он допустил, что не будет оспаривать решение Министерства юстиции о его признании. «Виноватым себя не считаю, не считаю себя не ино и не агентом. Буду ли я оспаривать? Не знаю. Мне официально никто не сообщил, я вот от вас узнаю такие вещи, от журналистов. Наверное, надо посоветоваться с юристами или наплевать и забыть», — заявил Андрей Макаревич в беседе с NEWS.ru . Ранее сообщалось, что Минюст признал иноагентами Андрея Макаревича, а также шоумена Михаила Шаца, журналиста Дмитрия Гордона и писательницу Катерину Гордееву. Макаревич ранее осуждал российскую спецоперацию, из-за чего мигрировал из РФ в Израиль. В апреле иностранными агентами признали блогера Юрия Дудя и политолога Екатерину Шульман. Также в список СМИ-иноагентов попали бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов и журналист Александр Невзоров. *Андрей Макаревич признан Минюстом РФ лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Рок-музыкант Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов) заявил, что не считает себя иностранным агентом. Он допустил, что не будет оспаривать решение Министерства юстиции о его признании. «Виноватым себя не считаю, не считаю себя не ино и не агентом. Буду ли я оспаривать? Не знаю. Мне официально никто не сообщил, я вот от вас узнаю такие вещи, от журналистов. Наверное, надо посоветоваться с юристами или наплевать и забыть», — заявил Андрей Макаревич в беседе с NEWS.ru. Ранее сообщалось, что Минюст признал иноагентами Андрея Макаревича, а также шоумена Михаила Шаца, журналиста Дмитрия Гордона и писательницу Катерину Гордееву. Макаревич ранее осуждал российскую спецоперацию, из-за чего мигрировал из РФ в Израиль. В апреле иностранными агентами признали блогера Юрия Дудя и политолога Екатерину Шульман. Также в список СМИ-иноагентов попали бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов и журналист Александр Невзоров. *Андрей Макаревич признан Минюстом РФ лицом, выполняющим функции иностранного агента.