Sunday Times: британцы заступились за Путина в борьбе с Западом

Британцы заступились за Путина, считая его правым в борьбе с Западом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Газовый кризис в Европе

Британская газета Sunday Times опубликовала материал, в котором авторы обвинили Москву, а соответственно и президента РФ Владимира Путина, в остановке газопровода «Северный поток», чтобы «задушить Германию». Читатели оказались недовольны таким тезисом и заступились за главу России.

Пользователь Tweediepie считает, что Европа сама дала возможность президенту РФ контролировать ситуацию, связанную с газовым вопросом. «Европа сделала Путина могущественным, позволив ему контролировать свои энергетические потребности. Европейцы должны винить своих недальновидных лидеров и руководство ЕС», — уточнил он.

Такого же мнения придерживается и Baskerville_76. Он считает, что лидеры ЕС сами виноваты, так как они инициировали антироссийские санкции. «Лидеры Европы проводят эксперимент по выживанию собственного населения. Антироссийские санкции привели к невозможности поставок газа по „Северному потоку-1“., но российский газ прекрасно поступает на юг Европы по „Турецкому потоку“, на который санкции не распространяются», — пояснил пользователь.

Читатель под ником DMreader подчеркнул, что нужно быть наивным, чтобы предполагать, будто президент России с радостью продолжил бы поставлять газ в Европу после санкций против РФ. «Путин просто ведет ту же экономическую войну, что и Европа, но в ответ», — пояснил комментатор.

В свою очередь, Geoffrey Wilson решил обратиться лично к автору материала с разъяснениями, так как предполагает, что статья написана исключительно с целью пропаганды. «Ваша статья просто разваливается и выглядит как пропаганда», — подытоживает он. Продолжая свою мысль, читатель отметил, что «Газпром» в качестве причины остановки газопровода приводит причину — неуплату энергетической компанией Engie по прошлым поставкам. И комментатор задается вопросом, почему автор текста не уточнил, почему энергокомпания Engie не произвела оплату.

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