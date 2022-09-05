Мэр из ХМАО оказался поклонником Сталина

Глава Югорска оказался поклонником Иосифа Сталина

06 сентября 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Глава Югорска Алексей Харлов с почтением относится к личности Иосифа Сталина Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Глава Югорска (ХМАО) Алексей Харлов оказался поклонником генерального секретаря СССР Иосифа Сталина. Об этом он заявил во время общения с жителями в соцсетях и подтвердил для URA.RU. «Действительно, я очень хорошо отношусь к Сталину. Его образ был сильно демонизирован. При этом вклад Иосифа Виссарионовича в становление СССР как одного из самых мощных государств в мире — колоссален. Именно при нем была разработана система плановой экономики, при нем были созданы производственные кластеры, при его руководстве страной мы выиграли Великую Отечественную войну, сохранили экономику страны и восстановили полностью разрушенные фашистами города», — считает Харлов. Харлов отметил, что сейчас многие называют Сталина «кровавым тираном», при этом забывая о других сторонах его личности. «Мне нравится, как сейчас популяризируют историю в социальных сетях в проекте „Цифровая история“, который поддерживает Российское военно-историческое общество», — добавил глава Югорска. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте вновь появилась инициативная группа, которая хочет установить бюст Сталина в городе. Прежние попытки увековечить главу советского государства не увенчались успехом.

Глава Югорска (ХМАО) Алексей Харлов оказался поклонником генерального секретаря СССР Иосифа Сталина. Об этом он заявил во время общения с жителями в соцсетях и подтвердил для URA.RU. «Действительно, я очень хорошо отношусь к Сталину. Его образ был сильно демонизирован. При этом вклад Иосифа Виссарионовича в становление СССР как одного из самых мощных государств в мире — колоссален. Именно при нем была разработана система плановой экономики, при нем были созданы производственные кластеры, при его руководстве страной мы выиграли Великую Отечественную войну, сохранили экономику страны и восстановили полностью разрушенные фашистами города», — считает Харлов. Харлов отметил, что сейчас многие называют Сталина «кровавым тираном», при этом забывая о других сторонах его личности. «Мне нравится, как сейчас популяризируют историю в социальных сетях в проекте „Цифровая история“, который поддерживает Российское военно-историческое общество», — добавил глава Югорска. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте вновь появилась инициативная группа, которая хочет установить бюст Сталина в городе. Прежние попытки увековечить главу советского государства не увенчались успехом.