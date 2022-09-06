06 сентября 2022

В свердловском пруду поймали огромную щуку. Фото

Рыбак поймал в кушвинском пруду 12-килограммовую щуку
© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, рыбак, удочка, рыбалка весной
Свердловский рыбак поймал в пруду щуку огромного размеров Фото:

В пруду возле Кушвы (Свердловская область) мужчина поймал щуку весом 12 килограммов. Об этом мужчина свердловчанин рассказал в сообществе «Подслушано в Кушве» в соцсети «ВКонтакте».

«Эта щука плавала в нашем пруду. Ее длина — 120 сантиметров, вес — 12 килограммов», — поделился свердловчанин. В комментариях к посту свердловчане шутят: «Вот из-за нее, наверное, и нельзя было купаться».

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в районе Плотинки рыбаки достали из Исети большую рыбу. Также агентство рассказывало, что рыбак поймал на свердловском водоеме карпа весом 15,7 кило и выпустил обратно в воду.

Фото:
Фото:

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В пруду возле Кушвы (Свердловская область) мужчина поймал щуку весом 12 килограммов. Об этом мужчина свердловчанин рассказал в сообществе «Подслушано в Кушве» в соцсети «ВКонтакте». «Эта щука плавала в нашем пруду. Ее длина — 120 сантиметров, вес — 12 килограммов», — поделился свердловчанин. В комментариях к посту свердловчане шутят: «Вот из-за нее, наверное, и нельзя было купаться». Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в районе Плотинки рыбаки достали из Исети большую рыбу. Также агентство рассказывало, что рыбак поймал на свердловском водоеме карпа весом 15,7 кило и выпустил обратно в воду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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