Рыбак поймал в кушвинском пруду 12-килограммовую щуку

Свердловский рыбак поймал в пруду щуку огромного размеров Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В пруду возле Кушвы (Свердловская область) мужчина поймал щуку весом 12 килограммов. Об этом мужчина свердловчанин рассказал в сообществе «Подслушано в Кушве» в соцсети «ВКонтакте».

«Эта щука плавала в нашем пруду. Ее длина — 120 сантиметров, вес — 12 килограммов», — поделился свердловчанин. В комментариях к посту свердловчане шутят: «Вот из-за нее, наверное, и нельзя было купаться».

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в районе Плотинки рыбаки достали из Исети большую рыбу. Также агентство рассказывало, что рыбак поймал на свердловском водоеме карпа весом 15,7 кило и выпустил обратно в воду.

Фото: сообщество «Подслушано в Кушве» в соцсети «ВКонтакте»