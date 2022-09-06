Свердловский рыбак поймал в пруду щуку огромного размеров
В пруду возле Кушвы (Свердловская область) мужчина поймал щуку весом 12 килограммов. Об этом мужчина свердловчанин рассказал в сообществе «Подслушано в Кушве» в соцсети «ВКонтакте».
«Эта щука плавала в нашем пруду. Ее длина — 120 сантиметров, вес — 12 килограммов», — поделился свердловчанин. В комментариях к посту свердловчане шутят: «Вот из-за нее, наверное, и нельзя было купаться».
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в районе Плотинки рыбаки достали из Исети большую рыбу. Также агентство рассказывало, что рыбак поймал на свердловском водоеме карпа весом 15,7 кило и выпустил обратно в воду.
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