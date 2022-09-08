Помощник Путина ответил на вопрос о его визите на саммит G20

Формат присутствия президента РФ Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки» будет определен ближе к дате мероприятия. Об этом заявил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков. Пока у Кремля нет понимания, в каком формате будут присутствовать другие лидеры.
«Будет поближе понятно, прежде всего, в каком формате будут принимать участие и другие лидеры. Мы даже еще не получили подтверждения насчет китайского представителя. В сумме факторов будет приниматься решение о личном участии», — приводит словам Ушакова РИА «Новости».
«В зависимости от общей ситуации будет принято решение об участии непосредственном президента — или это будет в видеоформате. Не исключено, что это будет зависеть от участия других лидеров», — подытожил помощник главы государства по международным делам.
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Формат присутствия президента РФ Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки» будет определен ближе к дате мероприятия. Об этом заявил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков. Пока у Кремля нет понимания, в каком формате будут присутствовать другие лидеры. «Будет поближе понятно, прежде всего, в каком формате будут принимать участие и другие лидеры. Мы даже еще не получили подтверждения насчет китайского представителя. В сумме факторов будет приниматься решение о личном участии», — приводит словам Ушакова РИА «Новости». «В зависимости от общей ситуации будет принято решение об участии непосредственном президента — или это будет в видеоформате. Не исключено, что это будет зависеть от участия других лидеров», — подытожил помощник главы государства по международным делам. Ранее Президент России Владимир Путин провел 6 сентября Восточный экономический форум (ВЭФ). На нем он рассказал, какие проблемы остались в России из-за санкций, и многое другое.