Помощник Путина ответил на вопрос о его визите на саммит G20

Ушаков: Кремль определится с форматом участия Путина в саммите G20 ближе к ноябрю

08 сентября 2022 в 14:36 Размер текста - 17 +

Владимир Путин определится с поездкой на саммит G20 ближе к ноябрю Фото: Владимир Андреев © URA.RU Формат присутствия президента РФ Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки» будет определен ближе к дате мероприятия. Об этом заявил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков. Пока у Кремля нет понимания, в каком формате будут присутствовать другие лидеры. «Будет поближе понятно, прежде всего, в каком формате будут принимать участие и другие лидеры. Мы даже еще не получили подтверждения насчет китайского представителя. В сумме факторов будет приниматься решение о личном участии», — приводит словам Ушакова РИА «Новости». «В зависимости от общей ситуации будет принято решение об участии непосредственном президента — или это будет в видеоформате. Не исключено, что это будет зависеть от участия других лидеров», — подытожил помощник главы государства по международным делам. Ранее Президент России Владимир Путин провел 6 сентября Восточный экономический форум (ВЭФ). На нем он рассказал, какие проблемы остались в России из-за санкций, и многое другое.

Формат присутствия президента РФ Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки» будет определен ближе к дате мероприятия. Об этом заявил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков. Пока у Кремля нет понимания, в каком формате будут присутствовать другие лидеры. «Будет поближе понятно, прежде всего, в каком формате будут принимать участие и другие лидеры. Мы даже еще не получили подтверждения насчет китайского представителя. В сумме факторов будет приниматься решение о личном участии», — приводит словам Ушакова РИА «Новости». «В зависимости от общей ситуации будет принято решение об участии непосредственном президента — или это будет в видеоформате. Не исключено, что это будет зависеть от участия других лидеров», — подытожил помощник главы государства по международным делам. Ранее Президент России Владимир Путин провел 6 сентября Восточный экономический форум (ВЭФ). На нем он рассказал, какие проблемы остались в России из-за санкций, и многое другое.