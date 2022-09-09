Синоптики рассказали о значительном потеплении в Пермском крае

Синоптики: в Пермском крае потеплеет с 15 сентября до +20 градусов

Дневная температура воздуха в Прикамье на следующей неделе может достигнуть отметки +20 градусов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прохладная погода сохранится на территории Прикамья до 14 сентября, после чего наступит «значительное потепление». Такими данными поделились специалисты ГИС-центра ПГНИУ в своем telegram-канале.

«Начиная с четверга (15 сентября), в связи с выносом более теплой воздушной массы из Казахстана по периферии антициклона, который будет усиливаться над югом Западной Сибири, ожидается значительное потепление. Дневная температура воздуха по южной части края может приблизиться к отметке +20 градусов», — поведали синоптики.

При этом 13 и 14 сентября все еще вероятны заморозки (преимущественно в южной части края). Также на территории возможно появление туманов.

Ранее URA.RU сообщало, что в школы, детсады и больницы Перми с 9 сентября начали подавать отопление. Постановление об этом подписал глава города Алексей Демкин. Дома пермяков начнут прогревать с 19 сентября.