09 сентября 2022

Синоптики рассказали о значительном потеплении в Пермском крае

Синоптики: в Пермском крае потеплеет с 15 сентября до +20 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Дневная температура воздуха в Прикамье на следующей неделе может достигнуть отметки +20 градусов Фото:

Прохладная погода сохранится на территории Прикамья до 14 сентября, после чего наступит «значительное потепление». Такими данными поделились специалисты ГИС-центра ПГНИУ в своем telegram-канале.

«Начиная с четверга (15 сентября), в связи с выносом более теплой воздушной массы из Казахстана по периферии антициклона, который будет усиливаться над югом Западной Сибири, ожидается значительное потепление. Дневная температура воздуха по южной части края может приблизиться к отметке +20 градусов», — поведали синоптики.

При этом 13 и 14 сентября все еще вероятны заморозки (преимущественно в южной части края). Также на территории возможно появление туманов.

Ранее URA.RU сообщало, что в школы, детсады и больницы Перми с 9 сентября начали подавать отопление. Постановление об этом подписал глава города Алексей Демкин. Дома пермяков начнут прогревать с 19 сентября.

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Прохладная погода сохранится на территории Прикамья до 14 сентября, после чего наступит «значительное потепление». Такими данными поделились специалисты ГИС-центра ПГНИУ в своем telegram-канале. «Начиная с четверга (15 сентября), в связи с выносом более теплой воздушной массы из Казахстана по периферии антициклона, который будет усиливаться над югом Западной Сибири, ожидается значительное потепление. Дневная температура воздуха по южной части края может приблизиться к отметке +20 градусов», — поведали синоптики. При этом 13 и 14 сентября все еще вероятны заморозки (преимущественно в южной части края). Также на территории возможно появление туманов. Ранее URA.RU сообщало, что в школы, детсады и больницы Перми с 9 сентября начали подавать отопление. Постановление об этом подписал глава города Алексей Демкин. Дома пермяков начнут прогревать с 19 сентября.
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