Свердловские волонтеры рассказали, как нашли заблудившуюся в лесу семью с ребенком. Фото

Волонтеры "Лиза Алерт": заблудившаяся в лесу свердловская семья выжила, потому что нашла избушку

10 сентября 2022 в 20:54 Размер текста - 17 +

Мама, папа и 11-летняя дочь провели в лесу ночь, пока их не нашли Фото: Сергей Русанов © URA.RU Семье с 11-летним ребенком, болеющим сахарным диабетом, удалось выжить в лесу, благодаря избушке, на которую они наткнулись. Внутри нашли сахар, который на время заменил лекарство. Подробности о том, как проходили поиски, рассказали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в своей группе «ВКонтакте». «Это случилось недалеко от Екатеринбурга. Папа, мама и 11-летняя дочь решили сходить в лес. Вышли уже под вечер, надеялись на недолгую прогулку: девочка болеет диабетом, нужно регулярно принимать лекарство, поэтому отходить далеко от дома планов не было. Однако через три часа стало понятно — заблудились и выйти из леса самостоятельно они не могут», — рассказывают волонтеры. Тогда они позвонили родственникам и попросили помощи, вскоре начался сбор добровольцев и кинологов. Поиск осложнялся тем, что никто не знал, где именно семья вошла в лес. Поиски продолжались до рассвета, спасателям удалось определить верное направление, но семью найти не удавалось. Под утро добровольцы начали уезжать домой, вместо них приезжали местные жители, откликнувшиеся на помощь, продолжали работать сотрудники МЧС и полиции. «В восемь утра пришло СМС: телефон пропавшей женщины появился в сети! К поиску срочно присоединилось направление „Лес на связи“. Связь постоянно пропадала, телефон быстро садился, однако через 30 минут удалось установить примерные координаты места, где находилась семья», — продолжают рассказ в «Лиза Алерт». Помог местный охотник, который понял, где может находиться семья. Он поехал туда, и спустя 40 минут отписался, что нашел людей. Никому из членов семьи не понадобилась медицинская помощь: ночью им удалось найти в лесу избушку, там они и переночевали. Внутри также оказался сахар, что позволило сохранить жизнь и здоровье ребенку с диабетом. Волонтеры поблагодарили всех, кто помог им в поисках семьи. Фото: «Лиза Алерт», vk.com Фото: «Лиза Алерт», vk.com Фото: «Лиза Алерт», vk.com Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Семье с 11-летним ребенком, болеющим сахарным диабетом, удалось выжить в лесу, благодаря избушке, на которую они наткнулись. Внутри нашли сахар, который на время заменил лекарство. Подробности о том, как проходили поиски, рассказали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в своей группе «ВКонтакте». «Это случилось недалеко от Екатеринбурга. Папа, мама и 11-летняя дочь решили сходить в лес. Вышли уже под вечер, надеялись на недолгую прогулку: девочка болеет диабетом, нужно регулярно принимать лекарство, поэтому отходить далеко от дома планов не было. Однако через три часа стало понятно — заблудились и выйти из леса самостоятельно они не могут», — рассказывают волонтеры. Тогда они позвонили родственникам и попросили помощи, вскоре начался сбор добровольцев и кинологов. Поиск осложнялся тем, что никто не знал, где именно семья вошла в лес. Поиски продолжались до рассвета, спасателям удалось определить верное направление, но семью найти не удавалось. Под утро добровольцы начали уезжать домой, вместо них приезжали местные жители, откликнувшиеся на помощь, продолжали работать сотрудники МЧС и полиции. «В восемь утра пришло СМС: телефон пропавшей женщины появился в сети! К поиску срочно присоединилось направление „Лес на связи“. Связь постоянно пропадала, телефон быстро садился, однако через 30 минут удалось установить примерные координаты места, где находилась семья», — продолжают рассказ в «Лиза Алерт». Помог местный охотник, который понял, где может находиться семья. Он поехал туда, и спустя 40 минут отписался, что нашел людей. Никому из членов семьи не понадобилась медицинская помощь: ночью им удалось найти в лесу избушку, там они и переночевали. Внутри также оказался сахар, что позволило сохранить жизнь и здоровье ребенку с диабетом. Волонтеры поблагодарили всех, кто помог им в поисках семьи.