Явка на выборах в Челябинской области к обеду составила 11,76%

11 сентября 2022 в 12:47 Размер текста - 17 +

Участки для голосования будут работать до 20:00 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области к 12:00 на выборах проголосовало 11,76% избирателей. На горячую линию областного избиркома поступило восемь обращений по ходу голосования. «Продолжается голосование на территории Челябинской области. По состоянию на 12:00 на 294 участках явка по области составила 22 тысячи 158 избирателей, что составляет 11,76%. На выборах депутата законодательного собрания проголосовало 9 тысяч 536 избирателей, что составило 12,09%, на муниципальных выборах проголосовало 12 тысяч 904 избирателя, а это 11,62%», — сообщил председатель челябинского облизбиркома Евгений Голицын. По его данным, на горячую линию поступило восемь обращений от избирателей. По всем даны разъяснения.

В Челябинской области к 12:00 на выборах проголосовало 11,76% избирателей. На горячую линию областного избиркома поступило восемь обращений по ходу голосования. «Продолжается голосование на территории Челябинской области. По состоянию на 12:00 на 294 участках явка по области составила 22 тысячи 158 избирателей, что составляет 11,76%. На выборах депутата законодательного собрания проголосовало 9 тысяч 536 избирателей, что составило 12,09%, на муниципальных выборах проголосовало 12 тысяч 904 избирателя, а это 11,62%», — сообщил председатель челябинского облизбиркома Евгений Голицын. По его данным, на горячую линию поступило восемь обращений от избирателей. По всем даны разъяснения.