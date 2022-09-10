10 сентября 2022
09 сентября 2022

Явка на выборах в Челябинской области к обеду составила 11,76%

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Выборы. Челябинск
Участки для голосования будут работать до 20:00 Фото:

В Челябинской области к 12:00 на выборах проголосовало 11,76% избирателей. На горячую линию областного избиркома поступило восемь обращений по ходу голосования.

«Продолжается голосование на территории Челябинской области. По состоянию на 12:00 на 294 участках явка по области составила 22 тысячи 158 избирателей, что составляет 11,76%. На выборах депутата законодательного собрания проголосовало 9 тысяч 536 избирателей, что составило 12,09%, на муниципальных выборах проголосовало 12 тысяч 904 избирателя, а это 11,62%», — сообщил председатель челябинского облизбиркома Евгений Голицын.

По его данным, на горячую линию поступило восемь обращений от избирателей. По всем даны разъяснения.

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В Челябинской области к 12:00 на выборах проголосовало 11,76% избирателей. На горячую линию областного избиркома поступило восемь обращений по ходу голосования. «Продолжается голосование на территории Челябинской области. По состоянию на 12:00 на 294 участках явка по области составила 22 тысячи 158 избирателей, что составляет 11,76%. На выборах депутата законодательного собрания проголосовало 9 тысяч 536 избирателей, что составило 12,09%, на муниципальных выборах проголосовало 12 тысяч 904 избирателя, а это 11,62%», — сообщил председатель челябинского облизбиркома Евгений Голицын. По его данным, на горячую линию поступило восемь обращений от избирателей. По всем даны разъяснения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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