11 сентября 2022

Челябинцы выступили против ужесточения мер по борьбе с COVID-19

Против ужесточения мер по борьбе с COVID-19 выступило 57% челябинцев
© Служба новостей «URA.RU»
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Против ужесточения мер выступило 57% горожан Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Большая часть жителей Челябинска выступила против ужесточения ограничений из-за коронавируса. Согласно исследованию портала SuperJob, против ужесточения мер выступило 57% опрошенных горожан.

«За ужесточение мер по борьбе с коронавирусом выступило 14% опрошенных, против — 57%. Затруднились ответить 29%», — говорится в исследовании портала.

Специалисты отмечают, что годом ранее за усиление ограничений проголосовало в два с половиной раза больше человек. В октябре прошлого года 37% челябинцев одобрили вводимые ограничения.

Ограничения по COVID-19 в области ослабили, когда эпидемиологическая ситуация начала улучшаться. Несмотря на низкие темпы заражения, жители продолжают болеть. Губернатор Алексей Текслер на августовском педсовете предупредил, что с началом учебного года обстановка с заболеванием может осложниться. Врачи советуют жителям прививаться. Это единственный действенный вариант избежать тяжелого протекания болезни.

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Большая часть жителей Челябинска выступила против ужесточения ограничений из-за коронавируса. Согласно исследованию портала SuperJob, против ужесточения мер выступило 57% опрошенных горожан. «За ужесточение мер по борьбе с коронавирусом выступило 14% опрошенных, против — 57%. Затруднились ответить 29%», — говорится в исследовании портала. Специалисты отмечают, что годом ранее за усиление ограничений проголосовало в два с половиной раза больше человек. В октябре прошлого года 37% челябинцев одобрили вводимые ограничения. Ограничения по COVID-19 в области ослабили, когда эпидемиологическая ситуация начала улучшаться. Несмотря на низкие темпы заражения, жители продолжают болеть. Губернатор Алексей Текслер на августовском педсовете предупредил, что с началом учебного года обстановка с заболеванием может осложниться. Врачи советуют жителям прививаться. Это единственный действенный вариант избежать тяжелого протекания болезни.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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