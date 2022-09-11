Челябинцы выступили против ужесточения мер по борьбе с COVID-19

Против ужесточения мер по борьбе с COVID-19 выступило 57% челябинцев

12 сентября 2022 в 13:16 Размер текста - 17 +

Против ужесточения мер выступило 57% горожан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Большая часть жителей Челябинска выступила против ужесточения ограничений из-за коронавируса. Согласно исследованию портала SuperJob, против ужесточения мер выступило 57% опрошенных горожан. «За ужесточение мер по борьбе с коронавирусом выступило 14% опрошенных, против — 57%. Затруднились ответить 29%», — говорится в исследовании портала. Специалисты отмечают, что годом ранее за усиление ограничений проголосовало в два с половиной раза больше человек. В октябре прошлого года 37% челябинцев одобрили вводимые ограничения. Ограничения по COVID-19 в области ослабили, когда эпидемиологическая ситуация начала улучшаться. Несмотря на низкие темпы заражения, жители продолжают болеть. Губернатор Алексей Текслер на августовском педсовете предупредил, что с началом учебного года обстановка с заболеванием может осложниться. Врачи советуют жителям прививаться. Это единственный действенный вариант избежать тяжелого протекания болезни.

Большая часть жителей Челябинска выступила против ужесточения ограничений из-за коронавируса. Согласно исследованию портала SuperJob, против ужесточения мер выступило 57% опрошенных горожан. «За ужесточение мер по борьбе с коронавирусом выступило 14% опрошенных, против — 57%. Затруднились ответить 29%», — говорится в исследовании портала. Специалисты отмечают, что годом ранее за усиление ограничений проголосовало в два с половиной раза больше человек. В октябре прошлого года 37% челябинцев одобрили вводимые ограничения. Ограничения по COVID-19 в области ослабили, когда эпидемиологическая ситуация начала улучшаться. Несмотря на низкие темпы заражения, жители продолжают болеть. Губернатор Алексей Текслер на августовском педсовете предупредил, что с началом учебного года обстановка с заболеванием может осложниться. Врачи советуют жителям прививаться. Это единственный действенный вариант избежать тяжелого протекания болезни.