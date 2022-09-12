В Пермском крае выставлена на продажу бывшая нефтебаза «Лукойла», на территории которой оборудовано бомбоубежище. Цена актива — 25 миллионов рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито».
«Предлагаем приобрести нефтебазу по хранению, перевалке и отпуску нефтепродуктов, находящуюся на территории опережающего социально-экономического развития „Чусовой“. Низкая налоговая ставка обуславливается наличием на территории бомбоубежища. Нефтебаза выведена из консервации, которую провел предыдущий собственник ООО „Лукойл-Пермнефтепродукт“, и введена в эксплуатацию», — говорится в объявлении.
Уточняется, что на территории нефтебазы находятся 18 вертикальных и 3 горизонтальных резервуара для хранения сырья, гаражный и технический комплексы, а также склад. Имеется в наличии лицензия Ростехнадзора на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов. К базе проложен железнодорожный путь для разгрузки вагонов с нефтью. Стоимость актива — 25 миллионов рублей, возможен торг.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае на федеральной трассе выставлена на продажу АЗС. За нее продавец запросил 20 миллионов рублей.
На территории нефтебазы оборудовано бомбоубежище
Фото: сайт «Авито»
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В Пермском крае выставлена на продажу бывшая нефтебаза «Лукойла», на территории которой оборудовано бомбоубежище. Цена актива — 25 миллионов рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито». «Предлагаем приобрести нефтебазу по хранению, перевалке и отпуску нефтепродуктов, находящуюся на территории опережающего социально-экономического развития „Чусовой“. Низкая налоговая ставка обуславливается наличием на территории бомбоубежища. Нефтебаза выведена из консервации, которую провел предыдущий собственник ООО „Лукойл-Пермнефтепродукт“, и введена в эксплуатацию», — говорится в объявлении. Уточняется, что на территории нефтебазы находятся 18 вертикальных и 3 горизонтальных резервуара для хранения сырья, гаражный и технический комплексы, а также склад. Имеется в наличии лицензия Ростехнадзора на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов. К базе проложен железнодорожный путь для разгрузки вагонов с нефтью. Стоимость актива — 25 миллионов рублей, возможен торг. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае на федеральной трассе выставлена на продажу АЗС. За нее продавец запросил 20 миллионов рублей.